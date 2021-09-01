الزمالك: جالاتا سراي لم يرد علينا بشأن تفعيل بند شراء مصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد حسين السمري عضو اللجنة التنفيذية بالزمالك، أنه لا يوجد أي مستجدات بشأن تفعيل نادي جالاتا سراي عقد شراء مصطفى محمد لاعب الفريق المعار.

وأشارت تقارير صحفية فرنسية أن مصطفى محمد اجتاز الكشف الطبي في بوردو وينتظر انفراجة في المفاوضات لكي تتم الصفقة بشكل نهائي قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية.

وقال السمري في تصريحات عبر قناة "اون تايم سبورتس 2": "لا يوجد أي مستجدات بشأن مصطفى محمد، ولا يمكن إعارة اللاعب لفريق بوردو وهو في فترة إعارته لجالاتا سراي، ويجب على الفريق التركي أن يفعل بند شراء عقد اللاعب".

وأضاف: "تم التواصل بين رئيس جالاتا سراي وحسين لبيب رئيس نادي الزمالك ومصطفى محمد، ولكن لا يوجد أي مستجدات حتى الآن".

وأكمل: "مصطفى محمد يسير بالبطاقة المؤقتة، والبطاقة الدولية يحصل عليها في شهر يونيو 2022، ولا يمكن إرسال البطاقة الدائمة لجالاتا سراي حتى يتم تفعيل بند الشراء".

واختتم السمري: "لا أعتقد أن جالاتا سراي سيرد علينا اليوم، وأعتقد أن مصطفى محمد سيبقى في جالاتا سراي حيث أن سوق الانتقالات في فرنسا سينتهي".