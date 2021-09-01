فرج عامر: لو دمي خفيف كنت شاركت بالكونفدرالية.. وسموحة أكثر فرقة كسبت في تجارة اللاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال رئيس نادي سموحة، فرج عامر، إنه يشعر أنه ضعيفًا بعدما لم يُشارك فريقه في النسخة المقبلة من بطولة الكونفدرالية.

وأنهى نادي سموحة الموسم الجاري من بطولة الدوري 2020/2021 في المركز الثالث بفارق نقطة عن بيراميدز صاحب المركز الرابع واثنتين عن المصري الخامس.

وأضاف عامر، في تصريحات لفضائية صدى البلد:"نبحث عن الحق، الدولة تبحث عن حق كل الناس، والدولة تُساند الضعيف وأنا ضعيف لو لم أكن ضعيفًا لشاركت في الكونفدرالية، العبرة بالحقيقة أنا خارج الكونفدرالية سموحة (أتداس) عليه، أين طموح وأحلام لاعبي سموحة في السنوات المقبلة، وحدث معي من قبل وتم استبعادي من البطولة العربية وكانت من الغرائب والعجائب".

ورغم احتلال سموحة المركز الثالث في الدوري إلا أن النسخة المقبلة من الكونفدرالية ستشهد مشاركة المصري وبيراميدز وفقًا لمبدأ الجدارة الرياضية بعد نجاح الفريقين في احتلال المركزين الثالث والرابع ببطولة الدوري حتى الموعد النهائي الذي حدده الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" للاتحادات الوطنية لارسال أسماء الفرق المشاركة بالبطولة.

وتابع رئيس نادي سموحة:"لو دمي خفيف كنت لعبت بالكونفدرالية، إهدار حق مجموعة من الناس أو مؤسسة لايحدث في مصر الآن، الجميع يحصل على حقه والحق يسري على الجميع ولكن لم يصل للرياضة بعد ولكن سيصل بالطبع، الرياضة واجهة البلد والناس تعشق الكرة والكرة أصبحت صناعة ومصر مؤهلة للانطلاق في ذلك".

واسترسل رئيس النادي السكندري:"سموحة ثانِ أقل فرقة صرفت بالدوري أشتريت لاعبين بـ 5.5 مليون جنيه فقط، موقع ترانسفيرماركت قال إن الفرقة الوحيدة التي كسبت في تجارة اللاعبين هي سموحة وأنا بالذات، الموسم الماضي تعاقدنا مع لاعبين صغار والمدرب الفني شاب طموح دعمناه في الجهاز الفني ولما بدأنا كانت النتائج (نص نص) والناس كانت تسألني عن النتائج فكنت أرد أتركوا الفريق ينسجم وعندما انسجموا أخرج الفريق نجومًا كبار وفي نصف الموسم أخرجنا المهاجم الذي نعتمد عليه والظهير الأيسر إعارة بسبب ظروف مادية، وأصبح لايوجد مهاجمين وغيرنا الطريقة وربنا كرمنا وسجلنا أكثر وكنا ثالث أفضل خط هجوم ونجحنا ولكن اللاعبون بعدما وصلوا للمكان الذي هم فيه وجدوا بأنهم ليسوا بالحسبان".

وأتم عامر تصريحاته بقوه:"فريق سموحة لو شارك سيُعطي بشكل أكثر، الأهلي والزمالك دول ولهم جماهير وشعبية وعندما تُشارك أي فرقة في البطولات تقول إن الرياضة المصرية تزدهر واللاعبين (تتشاف) برة".