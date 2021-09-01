جميع صفقات اليوم الاخير من الميركاتو الصيفي 2021..رونالدو يفتتح وجريزمان يختم!

تمت العديد من الصفقات المؤثرة والمثيرة للاهتمام خلال اليوم الاخير من الميركاتو الصيفي 2021، الثلاثاء الموافق 31 أغسطس، وكانت أندية الدوري الانجليزي الأكثر نشاطًا من جميع أندية الدوريات الأخرى كما جرت العادة في آخر 10 سنوات.

وافتتح مانشستر يونايتد اليوم الاخير من سوق الانتقالات الصيفي بإعلان تعاقده الرسمي مع الاسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو نظير 18 مليون يورو فقط سيدفعهم لنادي يوفنتوس على دُفعات، بينما اختتم جريزمان اليوم بخبر عودته إلى أتلتيكو مدريد بنظام الإعارة من برشلونة مع خيار الشراء مقابل 40 مليون يورو (كان انتقال لبرشلونة ب120 مليون يورو).

وتركز حديث وسائل الإعلام عن أخبار وتصريحات كريستيانو رونالدو التي تبعت اعلان انضمامه للفريق الذي قدمه للعالم لأول مرة عام 2003.

وفي تلك الأثناء أتم مانشستر يونايتد صفقة بيع الجناح الدولي الويلزي «دانيل جيمس» لفريق ليدز يونايتد بمبلغ 29 مليون جنيه إسترليني، ليعوض ضعف ما أنفقه على صفقة شراء رونالدو من اليوفي.

ولم يستطع ريال مدريد التعاقد مع نجم الدوري الفرنسي وباريس سان جيرمان «كيليان مبابي» بسبب المغالاة في المطالب المالية من جانب مالك باريس «ناصر الخليفي»، ليكتفي رئيس النادي الملكي «فلورنتينو بيريز» بجلب لاعب الوسط الارتكاز «إدواردو كامافينجا» من رين الفرنسي بمبلغ 31 مليون يورو.

وكان برشلونة نشطًا للغاية فيما يخص البيع، فقد فرط في ظهيره الأيمن البرازيلي إيمرسون رويال بمبلغ فاق ال20 مليون يورو لنادي توتنهام الذي أعلن فسخ تعاقده مع الظهير الأيمن الإيفواري «سيرج أورييه» لافساح المجال أمام انضمام إيمرسون.

كما استسلم النادي الكتالوني للاعب الوسط اليافع «موريبا» وأضطر لبيعه لنادي لايبزيج الألماني بحوالي 18 مليون يورو، بعدما رفض اللاعب تمديد تعاقده الذي سينتهي في يونيو 2022، وفي السهرة أعار البرسا المهاجم الفرنسي جريزمان إلى أتلتيكو مدريد بهدف تخفيف العبء المالي على الفريق.

وفي هذا التقرير يرصد لكم (الخليج 365) جميع صفقات اليوم الاخير من سوق الانتقالات الصيفي لعام 2021 (صفقات اليوم الأخير فقط).

يتضمن الجدول جنسية اللاعب ومركزه والفريق المنتقل منه والمنتقل إليه مع توضيح لقيمة أو نوع الصفقة.

جميع صفقات اليوم الاخير من الميركاتو الصيفي 2021

البرتغالي كريستيانو رونالدو – مهاجم – انتقل من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد (18 مليون يورو)

البرتغالي روي فونتي – مهاجم – من سبورتينج براجا إلى إستوريل (انتقال حر)

البوروندي سعيدو بيراهينو – مهاجم – من زولتي فاريجيم البلجيكي إلى شيفيلد يونايتد (حوالي 1.5 مليون يورو)

الغيني كوناكري إلياكس موريبا – وسط إرتكاز – من برشلونة إلى لايبزيج (16 مليون يورو)

البرازيلي إيمرسون رويال – ظهير أيسر – من برشلونة إلى توتنهام هوتسبير (25 مليون يورو)

الانجولي الفرنسي إدواردو كامافينجا – ارتكاز وبوكس تو بوكس – من رين إلى ريال مدريد (31 مليون يورو)

الكرواتي نيكولا فلاسيتش – مهاجم – من سيسكا موسكو إلى وست هام يونايتد (30 مليون يورو)

الاسباني مارك كوكوريلا – ارتكاز – من خيتافي إلى برايتون هوف البيون (18 مليون يورو)

الاسباني لوكاس بيريز مارتينيز – جناح وصانع ألعاب ومهاجم – من آلافيس إلى إلتشي (انتقال حر)

الويلزي دانييل جيمس – جناح – من مانشستر يونايتد إلى ليدز يونايتد (29.1 مليون يورو)

الألباني راي ماناج – مهاجم وجناح – من برشلونة إلى سبيزيا (إعارة مقابل 300 ألف يورو)

الايطالي مويس كين – مهاجم – من ايفرتون إلى يوفنتوس (إعارة مقابل 7 مليون يورو)

الفرنسي أنطوان جريزمان – مهاجم – من أتلتيكو مدريد إلى برشلونة (إعارة مع خيار الشراء مقابل 40 مليون يورو)

الكولومبي خوسيه هيريبيرتو إيزكويردو – جناح أيمن وأيسر – من برايتون إلى كلوب بروج البلجيكي (انتقال حر)

المقدوني الشمالي أليكسندر تراجكوفسكي – جناح ومهاجم وصانع ألعاب – انتقل من ريال مايوركا إلى ألبورج الدنماركي (اعارة)

الاسباني إجناسي ميكيل بونس – قلب دفاع – من خيتافي إلى هويسكا (إعارة)

السويدي روبرت جوجاني – وسط دفاعي – من إلفسبورج السويدي إلى سيلكيبورج الدنماركي (750 ألف يورو)

الايطالي مارسيلو تروتا – مهاجم – من فروسينوني إلى تريستينا الايطالي (600 ألف يورو)

المغربي رشيد عليوي – مهاجم – من أنجيه الفرنسي إلى KV كورتريجك البلجيكي (إعارة)

السلوفيني آندراز سبورار – مهاجم – من سبورتينج لشبونة إلى ميدلسبره (إعارة)

الكولومبي جيسون فابيان موريلو – قلب دفاع – من سامبدوريا إلى سيلتا فيجو (إعارة)

الالماني سيباستيان جرييسبيك – قلب دفاع ووسط دفاعي – من يونيون برلين إلى جريثير فورث الالماني (مليون يورو)

الدنماركي ميكيل آندرسين – حارس مرمى – من بران النرويجي إلى فيبورج الدنماركي (انتقال حر)

البرازيلي ريجينالدو فيريرا دا سيلفا فونسيكا – جناح – من كاتانيا إلى بيسيرنو (انتقال حر)

الياباني شينجي أوكازاكي – جناح – من هويسكا إلى كارتاجينا (انتقال حر)

الانجليزي نيكي ماينارد – مهاجم – من مانسفيلد تاون إلى ترانمير روفرز (انتقال حر)

الانجليزي مارك دوفي – جناح – من فليتوود تاون إلى ترانمير روفرز (انتقال حر)

الاسكتلندي لاي جريفيثس – جناح – من سيلتيك جلاسكو إلى داندي (إعارة)

الايطالي لوكا ماروني – قلب دفاع ووسط دفاعي – من كروتوني إلى مونزا (حوالي 500 ألف يورو)

الياباني تاكاشي إنوي – جناح أيسر وصانع ألعاب – من إيبار إلى سيريزو أوساكا (انتقال حر)

الآيرلندي هاري آرتير – ارتكاز – من نوتنجهام فورست إلى تشارلتون أثلتيك (إعارة)

الانجليزي جو بينيت – ظهير أيسر – من كارديف سيتي إلى ويجان أثلتيك (انتقال حر)

الايطالي فرانشيسكو كابوتو – جناح أيسر وأيمن – من ساسولو إلى سامبدوريا (إعارة)

النرويجي روبن جابريلسين – قلب دفاع – من تولوز إلى كوبنهاجن (إعارة)

التشيكي جاكوب برابيك – قلب دفاع – من فيكتوريا بلزن التشيكي إلى آريس اليوناني (2.2 مليون يورو)

البلجيكي الكونجولي الديمقراطي مبويو إلومبي – مهاجم – من سانت ترويدين إلى أتلتيك جينك البلجيكي (500 ألف يورو)

المقدوني الشمالي بيسارت إبراهيمي – جناح وصانع ألعاب – من شكيندجيا المقدوني إلى اكسانثي اليوناني (انتقال حر)

الفرنسي تيدي شوفالييه – مهاجم – من كورتريجك البلجيكي إلى إكسل موسكرون البلجيكي (حوالي 320 ألف يورو)

الايطالي إيروس بيسانو – ظهير أيمن وأيسر – من بيسا إلى فيرايبي سالو الايطالي (حوالي 100 ألف يورو)

الدنماركي آندريس جاكوبسون – مهاجم – من سونديريسكي الدنماركي إلى هورسينس الدنماركي (حوالي 400 ألف يورو)

البرازيلي إيلي سابيا فيلهو – قلب دفاع – من شينايين الهندي إلى جامشيدبور الهندي (انتقال حر)

النمساوي البوسني إمير ديلافير – ظهير أيمن وقلب دفاع – من قيصري ريزيسبور التركي إلى دينامو زغرب الكرواتي (انتقال حر)

الجامايكي آندري جراي – جناح أيمن وأيسر – من واتفورد إلى كوينز بارك رينجرز (إعارة)

الأوروجوياني دييجو رودريجيز بيريني – وسط دفاعي – من سان لورينزو إلى ناسيونال الأوروجواي (انتقال حر)

الاسكتلندي علي كراوفورد – جناح ايمن – من بولتون واندرز إلى سانت جونستون الاسكتلندي (إعارة)

الانجليزي الدنماركي كيلفين ميلور – ظهير أيمن وقلب دفاع – من موريكامب إلى كارليسلي يونايتد (انتقال حر)

اليوناني ليونيداس فوكولوس – مدير فني – من أولمبياكوس فولو إلى كاليثيا اليوناني

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