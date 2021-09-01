تعرف على موعد مباراة ايطاليا وبلغاريا مع القنوات الناقلة، في الجولة الرابعة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

يستضيف منتخب ايطاليا نظيره منتخب بلغاريا على ملعب نادي فيورنتينا “أرتيميو فرانكي” بمدينة فلورنسا، في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم قطر 2022، وذلك ضمن المجموعة الثالثة التي تضم سويسرا، إيرلندا الشمالية، وليتوانيا.

وسيسعى منتخب ايطاليا إلى تحقيق الانتصار الرابع على التوالي للحفاظ على صدارة المجموعة، في أول ظهور له بعد التتويج بلقب كأس أمم أوروبا يورو 2020 على حساب منتخب إنجلترا يوم 11 يوليو الماضي.

وأثبت المنتخب الايطالي أن عدم خسارته في 21 تنافسية قبل بطولة يورو 2020 لم يكن من قبيل الصدفة، ونجح في تمديد سلسلة اللا هزيمة إلى 28 مباراة (انتصر 21 مرة، وتعادل 7 مرات).

ويشعر أبطال العالم 2006 أن الوقت قد حان الآن لتصحيح أخطاء الماضي، بالعودة إلى العُرس العالمي والتأهل إلى مونديال قطر 2022، بل والمنافسة على تحقيق اللقب، بعدما فشل في التأهل إلى كأس العالم 2018، وإخفاقه في تجاوز دور المجموعات بمونديال جنوب أفريقيا 2010 والبرازيل 2014.

في المقابل، سيظهر منتخب بلغاريا بحُلة مغايرة تمامًا عن ايطاليا، حيث حقق فوزًا واحدًا فقط في آخر 21 مباراة تنافسية (تعادل 8 مرات، وخسر 12 مرة)، وهذا يوضح بشكل جلي سبب غيابهم عن آخر 9 بطولات كبرى دولية متتالية سواء على المستوى العالمي أو القاري.

كما أن سجل المواجهات المباشرة مع ايطاليا لا يعطي الكثير من الأمل لمنتخب بلغاريا، حيث لم يحقق الانتصار على الآزوري في آخر 10 محاولات تشمل نصف نهائي كأس العالم 1994 (تعادل 4 مرات، وخسر 6 مرات).

وتبدو مهمة بلغاريا في الوصول إلى نهائيات كأس العالم بشكل مباشر بل حتى الملحق، مستحيلة، حيث حصد نقطة واحدة بتعادله مع إيرلندا الشمالية في الجولة الماضية، وخسر أمام سويسرا وايطاليا في الجولة الأولى والثانية على الترتيب.

موعد مباراة ايطاليا وبلغاريا في تصفيات كأس العالم 2022.. القنوات الناقلة

يحين موعد مباراة ايطاليا وبلغاريا في تصفيات كأس العالم 2022، يوم الخميس الموافق 2 سبتمبر المقبل، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 18:45 بتوقيت جرينتش، 20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر ايطاليا وبلغاريا على قناة بي إن سبورتس بريميوم 1، كما ينقل على قناة Rai 1 المفتوحة على القمر الصناعي Hot Bird 1-6، على تردد 11766 عمودي، بمعدل ترميز 27500.