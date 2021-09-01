برشلونة يعيد جريزمان إلى أتلتيكو مدريد ويبحث عن بديله في إشبيلية

وافق نادي برشلونة في آخر ساعات الميركاتو الصيفي 2021، على إعادة المهاجم انطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد الاسباني بنظام الإعارة، والبحث جاري عن بديل المهاجم الفرنسي في النادي الأندلسي إشبيلية.

وتوصل خلال الساعات القليلة الماضية، نادي برشلونة إلى اتفاق مع نظيره أتلتيكو مدريد، يقضي بانتقال بطل كأس العالم 2018 مع منتخب فرنسا إلى الروخي بلانكوس بنظام الإعارة، مع إلزامية الشراء صيف 2022، وفقاً لأغلب المصادر الصحفية الإسبانية.

وأكد خبير الانتقالات الشهير “فابريزيو رومانو” الصفقة، وأضاف أن النادي الكتالوني دخل في مفاوضات مع بديل المهاجم الفرنسي، وهو مهاجم إشبيلية الهولندي “لوك دي يونج”، قبل ساعات قليلة على إغلاق الميركاتو الصيفي 2021 في أغلب دول أوروبا والعالم.

وانتقل أنطوان جريزمان إلى برشلونة خلال الميركاتو الصيفي 2019، مقابل 120 مليون يورو، إلا أنه قدم موسمين أقل من المأمول في ملعب كامب نو، كما أن التخلص من راتبه العالي، سيفيد إدارة جوان لابورتا خلال الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها النادي.