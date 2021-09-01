الامارات | النصر بطلاً لكأس الصالات

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر بطلاً لكأس الصالات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج فريق النصر بطلا لكأس الإمارات لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي 2021-2022، بعد فوزه أمس على الظفرة بهدف نظيف في المباراة النهائية التي اقيمت في القاعة الرياضية لنادي خورفكان، ليحقق «العميد» أول القاب الموسم ويرد اعتباره من الظفرة الذي خسر امامه في كأس السوبر مطلع الموسم.

حضر مراسم التتويج رئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال الحزامي، ونائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، رئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات عبد الملك جاني.

وظهرت المباراة مثيرة وسريعة من الفريقين، واعتمد النصر على اسلوب الضغط على الدفاع ونجح من احدى محاولاته في قطع الكرة والانفراد بالمرمى وتسجيل الهدف الاول في الدقيقة 9 قبل نهاية المباراة عن طريق اللاعب محمد عبيد من تسديدة قوية هزت الشباك، وكاد الظفرة ان يتعادل لولا بسالة حارس مرمى النصر سعيد حسن الذي ابعد كرة في طريقها للمرمى لتنتهي المباراة بفوز النصر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news