الامارات | العين يبحث عن تجربة ودّية.. ورحيمي يلتحق بـ «أسود الأطلس»

شكرا لقرائتكم خبر عن العين يبحث عن تجربة ودّية.. ورحيمي يلتحق بـ «أسود الأطلس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كثّفت شركة نادي العين لكرة القدم اتصالاتها من أجل تجهيز تجربة ودية خلال فترة التوقف الحالية، للوقوف على مستوى الفريق، وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال الجولتين السابقتين من دوري أدنوك للمحترفين، وذلك وفقاً للبرنامج الذي أعده المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف، قبل بداية الموسم لأيام التوقف الدولي.

وكان العين استأنف تحضيراته يوم السبت الماضي، على استاد خليفة بن زايد، استعداداً للمواجهة المنتظرة أمام بني ياس على استاد الشامخة، ضمن الجولة الثالثة من الدوري، وتشهد التدريبات مشاركة الحارس خالد عيسى، لعدم استدعائه لقائمة المنتخب الوطني لأول مرة منذ سنوات.

على صعيد آخر، التحق الوافد الجديد، المغربي سفيان رحيمي، بقائمة منتخب بلاده للاعبين المحليين، بعد أن استدعاه المدرب الحسين عموتة، للمعسكر الذي يختتم يوم الثلاثاء المقبل، ضمن تحضيرات «أسود الأطلس» لنهائيات كأس العرب.

ويغيب عن تدريبات العين كل من الرباعي الدولي بندر الأحبابي وأحمد برمان وسعيد أحمد وكايو كانيدو، إلى جانب الثنائي، التوغولي لابا كودجو والتونسي ياسين مرياح، والمغربي سفيان رحيمي، لانضمامهم لمنتخبات بلادهم، في حين التحق الثنائي خالد البلوشي ومحمد عباس بقائمة المنتخب الأولمبي.

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