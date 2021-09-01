الامارات | «تراك أم 7» يفوز ببرونزية طواف «هاوت روت» في فرنسا

شكرا لقرائتكم خبر عن «تراك أم 7» يفوز ببرونزية طواف «هاوت روت» في فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق «تراك أم 7» الإماراتي للهواة برونزية سباق «هاوت روت» الذي أقيم في جبال الألب في فرنسا، خلال الفترة من 22 إلى 28 أغسطس، بمشاركة أوروبية وعالمية كبيرة.

وفاز الدراج الإماراتي راشد البلوشي بالمركز الثالث في المرحلة الثانية، فيما حقق الدراجان راشد البلوشي وحارب البلوشي المركزين الثاني والثالث حسب الفئه العمرية.

يذكر أن فريق «تراك أم 7» فاز الموسم الماضي ببطولة سيح السلم، كما فاز بالمركز الأول في بطولة دوري الهواة، وبطولة كأس رئيس الدولة.

وقال لاعب الفريق فاروق الجسمي، لـ«الإمارات اليوم»، إن السباق امتد لمسافه 900 كيلومتر على ارتفاع 22000 متر، بمشاركة 450 دراجاً من أكثر من 100 جنسية، ومثل الفريق كل من: راشد البلوشي، وحارب البلوشي، وفاروق الجسمي، وأحمد الحمادي، وماجد البلوشي، وخليفة الحمادي.

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