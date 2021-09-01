الامارات | سعيد جاسم: الانتقال إلى عجمان يساعدني على العودة إلى المنتخب

شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد جاسم: الانتقال إلى عجمان يساعدني على العودة إلى المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى لاعب عجمان سعيد جاسم، سعادته بالانتقال إلى صفوف «البرتقالي» على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، قادماً من شباب الأهلي، مؤكداً أنه يأمل أن يكون انتقاله إلى عجمان بوابته للعودة إلى الانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني، والمشاركة في المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022.

وقال جاسم لـ«الإمارات اليوم»، إنه يعتبر انتقاله إلى عجمان خلال الموسم الحالي خطوة إيجابية في مسيرته، موضحاً: «عجمان من الفرق الجيدة في الدوري، وبدأ الموسم بشكل جيد، بالفوز على النصر بثلاثة أهداف دون رد، بينما خسر في الجولة الثانية بصعوبة أمام شباب الأهلي بهدف دون رد، ولاشك في أن هذه الخطوة تعد تحدياً خاصاً بالنسبة لي، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن إدارة عجمان، والجهاز الفني واللاعبين وجمهور البرتقالي، وأن يحقق الفريق نتائج جيدة في المسابقات المحلية للموسم الحالي».

وأكد سعيد جاسم أن انتقاله إلى عجمان سيمنحه فرصة أكبر للمشاركة بشكل أساسي في المباريات، موضحاً: «لعبت في الموسمين الماضيين مع فريق حتا، ولاشك في أن وجود عدد كبير من اللاعبين الدوليين، إلى جانب التعاقد مع لاعبين أجانب على مستوى عالٍ في شباب الأهلي، جعل مهمتي صعبة في المشاركة ضمن التشكيلة الأساسية، وأتمنى أن أظهر بشكل جيد في الموسم الحالي مع عجمان، حتى أحقّق الأهداف التي أسعى إليها».

وتابع: «لاشك في أن الهدف الأساسي لأي لاعب هو الانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني، وأرى أن مشاركتي بشكل أساسي مع عجمان، وظهوري بشكل جيد، سيمنحني فرصة العودة مرة أخرى إلى الأبيض، خصوصاً أن الجهاز الفني يتابع بشكل جيد مباريات دوري أدنوك للمحترفين، وشاهدنا خلال الفترة الماضية انضمام العديد من اللاعبين، الذين تألقوا في مختلف الأندية، وليس الأندية التي تنافس على البطولات فقط».

واختتم جاسم تصريحاته بالحديث عن المنتخب الوطني، وخوض الفريق المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022، وقال: «الفريق وصل إلى المرحلة الأصعب، وبالتأكيد لن تكون هناك مباراة سهلة، وأرى أن الأبيض تحسّن بشكل كبير، وحصل اللاعبون على جرعة كبيرة من الثقة، بعدما حقق الفريق أربعة انتصارات متتالية في المرحلة الثانية من التصفيات، ولاشك في أنه بالاجتهاد والتركيز سيكون الفريق قادراً على تحقيق نتائج إيجابية في التصفيات، وهذا الأمر يتطلب عدم إهدار نقاط سهلة تؤثر في حظوظ الفريق في المنافسة على المقاعد المؤهلة إلى المونديال».

اللعب في صفوف شباب الأهلي شرف كبير

توجه جاسم بالشكر إلى إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم والجهاز الفني، وقال: «أتوجه بالشكر إلى إدارة النادي والجهاز الفني، على منحي هذه الفرصة، بخوض تجربة جديدة، إذ إنني أدين بالفضل إلى بيتي الأول (فرسان دبي) على ما وصلت إليه، وأتمنى أن أظهر بصورة جيدة مع عجمان، وأن أعود بشكل أقوى إلى شباب الأهلي في الموسم المقبل».

وأضاف: «اللعب في صفوف شباب الأهلي شرف كبير لأي لاعب، إذ إن الفريق ينافس على جميع البطولات التي يشارك فيها، و(فرسان دبي) حقق الثلاثية في الموسم الماضي، بفوزه بألقاب كأس السوبر وكأس الخليج العربي وكأس رئيس الدولة، وأتوقع أن يواصل الفريق مسيرته الجيدة في الموسم الحالي، بالمنافسة على جميع الألقاب، في ظل وجود نخبة من أفضل اللاعبين في الدولة، تحت قيادة المدرب مهدي علي».

• «أتمنى أن أعود بشكل أقوى إلى شباب الأهلي في الموسم المقبل».

• «عجمان من الفرق الجيدة في الدوري، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الإدارة».

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