الامارات | البرازيلي ليوناردو يفاوض نادياً إماراتياً

شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيلي ليوناردو يفاوض نادياً إماراتياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت «الإمارات اليوم» أن البرازيلي ليوناردو رودريغيز بيريرا، وصل إلى الدولة للتفاوض مع أحد الأندية.

ويفاضل لاعب الجزيرة السابق، بين الانتقال إلى أحد أندية الدوري السعودي أو العودة إلى الإمارات، بعدما فسخ عقده مع ناديه السابق شاندونغ تايشان الصيني، وبات ليوناردو لاعباً حراً.

يذكر أن ليوناردو بيريرا (34 عاماً)، انضم إلى الجزيرة في يناير 2017، بعدما قاد تشونبوك هيونداي، الكوري الجنوبي للفوز بلقب دوري أبطال آسيا 2016، بتغلبه على العين في النهائي، إذ لعب اللاعب البرازيلي ستة أشهر مع «فخر أبوظبي»، ثم انتقل إلى النصر السعودي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، قبل أن يرحل إلى تيانغين تيانهي الصيني، في يوليو 2019 في صفقة انتقال حر.

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