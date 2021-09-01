الامارات | مارينا: مستوى فتيات الإمارات أهم مكاسب بطولة آسيا للملاكمة

شكرا لقرائتكم خبر عن مارينا: مستوى فتيات الإمارات أهم مكاسب بطولة آسيا للملاكمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشادت المشرف العام على بطولة آسيا للشباب والناشئين للملاكمة الكازاخستانية مارينا، بالمستوى الفني الذي قدمته لاعبات منتخب الإمارات في البطولة التي اختتمت أول من أمس، في فندق لوميريديان المطار في دبي، معربة عن سعادتها بقدرة الفتاة الإماراتية على ممارسة هذه الرياضة التي عجزت عنها الكثير من الفتيات في مختلف دول العالم.

وقالت مارينا لـ«الإمارات اليوم»: «إذا رصدنا المكاسب التي تحققت في هذه البطولة فإن الظهور الفني الطيب لفتيات الإمارات هو أهم تلك المكاسب، ولابد من الثناء على اتحاد الإمارات للملاكمة لتمسكه بإشهار منتخب نسوي يمثل الإمارات في المحافل الدولية».

وكان منتخب الإمارات للفتيات حقق أربع ميداليات (فضيتان للاعبتين رحمة المرشدي بوزن 66 كيلوغراماً ومريم عادل بوزن 81 كيلوغراماً، وبرونزيتان لجواهر غريب بوزن 46 كيلوغراماً وشهد خميس بوزن 75 كيلوغراماً).

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