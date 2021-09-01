الامارات | رئيس البارالمبية الدولية: الإمارات قبلة الرياضيين حول العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البارالمبية الدولية: الإمارات قبلة الرياضيين حول العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد رئيس اللجنة البارالمبية الدولية أندرو بارسونز، بالدعم الكبير الذي تقدمه دولة الإمارات لرياضة أصحاب الهمم، مشيراً إلى أنها باتت قبلة للرياضيين البارالمبيين حول العالم.

وقال بارسونز في تصريحات صحافية على هامش دورة طوكيو 2020: «لقد كنت محظوظاً بأن تم انتخابي رئيساً للجنة البارالمبية الدولية من الإمارات، وتربطني بها ذكريات جميلة، فأنا عاشق لها، وقد كان لي الشرف أن زرت معظم الأماكن المشهورة فيها، خصوصاً بالعاصمة أبوظبي».

وثمن بارسونز الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في سبيل دعم وتمكين أصحاب الهمم واستضافتها لكبرى الأحداث الرياضية، وحسن تنظيمها للعديد من البطولات العالمية بما تملكه من كوادر مؤهلة في كل المجالات.

وأبدى رئيس اللجنة البارالمبية الدولية سعادته الغامرة بنجاح اليابان في تنظيم النسخة الـ16 لدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، خصوصاً أنها تأتي في ظل ظروف استثنائية ووضع وبائي يعصف بدول العالم والمتمثل في جائحة كورونا «كوفيد-19»، مشيراً إلى أن النسخة الحالية ستظل عالقة بالأذهان فترات طويلة نظراً للتحديات التي واجهتها.

وشهدت منافسات أمس مشاركة منتخب الدراجات الإماراتي للمرة الأولى في تاريخ الدورات البارالمبية عن طريق البطل أحمد المطيوعي الذي خاض سباق ضد الساعة 24 كم فئة «سي 2»، وقدم مردوداً طيباً في أول ظهور له في المحفل الأولمبي، محققاً هدفه باكتساب الخبرة وتبادل الاحتكاك تمهيداً لحصد الميداليات والبطولات للدولة.

ويخوض أبطالنا وبطلاتنا اليوم تحدياً جديداً في لعبتي الرماية وألعاب القوى، حيث يشارك البطل البارالمبي عبدالله سلطان العرياني في منافسات الرماية فئة «آر 3»، وسيف النعيمي في الفئة نفسها، بينما تشارك عائشة المهيري في فئة «آر 5»، وفي ألعاب القوى تشارك مريم الزيودي في منافسات رمي القرص، والبطلة البارالمبية نورة الكتبي في منافسات دفع الجلة.

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