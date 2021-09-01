بعد إنتشار أنباء اختفاء درع الدورى من مقر نادى الزمالك .. إدارة القلعة البيضاء تؤكد وجود الدرع بمكتب حسين لبيب

الشارقة - اميمة ياسر - أكدت إدارة نادي الزمالك، بحسب ما نشر على موقع النادى الرسمى، أن درع الدوري موجود في مكتب حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي وذلك بعد أن سلمته إدارة الكرة التي احتفظت به منذ تتويج الفريق بالبطولة.

ووفقا لقرار الإدارة التنفيذية بالنادي فإن درع الدوري سيظل بمكتب رئيس اللجنة خلال الفترة المقبلة.

وكان الزمالك قد حسم الدوري بعد الفوز على الإنتاج الحربي، في الجولة 33 بهدفين نظيفين، قبل أن يختتم مشوار البطولة بالتعادل الإيجابي 1-1 أمام البنك الأهلي، على ملعب بتروسبورت وحصد لقب البطولة برصيد 80 نقطة من 34 مباراة.

وكانت أنباء ترددت فى الساعات الحالية حول اختفاء درع الدورى من مقر نادى الزمالك، وهو ما أثار العديد من علامات الاستفهام حول الواقعة، وأين اختفى الدرع.