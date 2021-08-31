مسلسل أنسيلمو ينتهي في مرسول بارك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أخيرا، حسم النصر صفقة انضمام لاعب الوسط البرازيلي أنسيلمو دي مورايس إلى صفوفه رسميا قادما من الوحدة بنظام الإعارة لمدة موسم واحد.

وكان أنسيلمو رفض التجديد للوحدة، رغم رفع قيمة عقده من قبل إدارة النادي، علما أن مصادر أكدت أن راتبه مع ناديه السابق يصل إلى نحو 4 ملايين يورو، وهو ما يعني أن النصر سيدفع راتبا أعلى.

وتبلغ قيمة اللاعب السوقية 1.60 مليون يورو (نحو 7.5 ملايين ريال سعودي)، وسبق حسم صفقة اللاعب الذي استقطبه الوحدة للدوري السعودي قادما من نادي إنترناسيونال البرازيلي موسم 2018-2019، بدعم من تركي آل الشيخ، جدل كبير ومفاوضات ماراثونية بعد أن أبدت ثلاثة أنديتها رغبتها في ضمه وهي الأهلي والاتحاد ثم النصر.

كما أن تشدد وكيل أعمال اللاعب في مطالباته ومزايداته المستمرة عطلت إتمام الصفقة التي تحولت من ملعب الأهلي أولا إلى ملعب الاتحاد ثم إلى النصر بعد أن أعلن قطبا جدة انسحابهما من الصفقة.

ويرتبط أنسيلمو مع الوحدة بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2024، إلا أنه رغب في الرحيل عقب هبوط الفريق إلى دورة الدرجة الأولى؛ حيث يسعى للاستمرار في اللعب بدوري المحترفين.

وسيكون حضوره أنسيلمو دي مورايس بملعب مرسول بارك على حساب البرازيلي بيتروس الذي شهد مستواه انخفاضا في الجولات الثلاث الماضية من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أنسيلمو مع الوحدة في الموسمين الماضين

