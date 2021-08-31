شكرا لقرائتكم خبر الميركاتو الصيفي يرفع أسهم «الوسط» ويقلل «الهجوم» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبل ساعتين من إسدال الستار على فترة الانتقالات الصيفية بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي أغلقت منتصف ليل أمس، أبرمت الأندية51 صفقة أجنبية جديدة، وهو عدد أقل من تعاقدات الأندية في الفترة الصيفية الموسم الماضي بقليل (53 تعاقدا جديدا بواقع 14 مدافعا، و18 لاعب وسط، 21 مهاجما).

وبمقارنة بالتعاقدات الصيفية في الموسم الماضي، فقد قل حضور المهاجمين إلى أقل من النصف، حيث بلغ عددهم 10 لاعبين جدد فقط فيما كان عددهم في التعاقدات الماضية 21 لاعبا، كما قل أيضا حضور المدافعين الأجانب مقابل ارتفاع كبير في ظهور لاعبي خط الوسط بزيادة 10 لاعبين.

وتصدر الصاعد إلى دوري المحترفين متذيل الترتيب بعد نهاية الجولة الثالثة، فريق الطائي الميركاتو الصيفي من حيث التعاقدات بعد أن أبرم 7 صفقات، تلاه ثانيا، الصاعد إلى جانبه فريق الفيحاء برصيد 6 صفقات، بينما اقتسم الأهلي والحزم والنصر المركز الثالث بخمس صفقات لكل منهما، ثم الحزم والرائد بأربع صفقات، بينما اكتفت غالبية فرق الدوري بعقد صفقتين جديدتين، فيما تعاقد كل من الفتح والفيصلي والتعاون مع لاعب واحد فقط.

وسيطر اللاعبون البرازيليون على الميركاتو الصيفي بحضور 21 لاعبا توزعوا على الفرق.

التعاقدات الجديدة للأندية:

الطائي:

1 - البلغاري مارتن لوكوف (حارس مرمى).

‏2 - البرازيلي لوكاس ألفيس (دفاع).

3 -‏ البرازيلي مارسيلو سانتوس (دفاع).

4 - ‏الجزائري أمير سعيود (صانع لعب).

‏5 - البرازيلي قوميز دينر (وسط).

‏6 - الزمبابوي ناوليدج موسونا (وسط).

7 - السويسري سيفاس ماليلي (مهاجم).

الفيحاء:

1 - الصربي فلاديمير ستويكوفيتش (حارس).

2 - اليوناني كيرياكوس بابادوبولوس (دفاع).

3 - البرازيلي ريكاردو ريلر (وسط).

4 - اليوناني باناجيوتيس تاختسيديس (وسط).

5 - البرازيلي فرناندو اندرادي (وسط).

6 - البرازيلي رامون لوبيز (مهاجم).

الأهلي:

1 - البرازيلي باولينهو (وسط).

2 - الكرواتي فيليب براداريتش (وسط).

3 - البرازيلي دانكليز بيريرا (مدافع).

4 - السنغالي الاسان نداو (وسط).

5 - المقدوني إزجان أليوسكي (مدافع).

الحزم:

1 - البرازيلي هىيجلو نيريس (دفاع).

2 - البرتغالي تياغو رودريغيز (وسط).

‏3 - الهولندي أولا جون (وسط).

‏4 - المغربي محمد غرس الله (وسط).

5 - البرازيلي اليسون لوبيز (وسط).

النصر:

1 - البرازيلي أندرسون تاليسكا (وسط).

2 - الكاميروني أبوبكر فينيست (مهاجم).

3 - الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف (وسط).

4 - الأرجنتنيني راميرو فونيس موراي (مدافع).

5 - البرازيلي انسيلمو دي مورايس (وسط).

الرائد:

1 - الإسباني ياغو هيريرين (حارس مرمى)

2 - الغاني كريستيان أتسو (وسط)

3 - البرازيلي إداوردو هنريكي (وسط)

4 - البرازيلي رينيه سانتوس (مدافع).

الاتحاد:

1 -البرازيلي إيغور كورنادو (وسط).

2 - الفرنسي يوسف نياكيتي (مهاجم)

الهلال:

1 - المالي موسى ماريجا (مهاجم).

2 - البرازيلي ماتيوس بيريرا (وسط).

أبها:

1 - الكنغولي بريستيج مبونغو(مهاجم).

2 - الصربي أروش ماتيتش (وسط).

3 - الهولندي ميتشيل فريدي (مهاجم).

الاتفاق

1 - السويدي روبن كوايسون (وسط).

2 - الجزائري أيوب عبداللاوي (مدافع).

ضمك:

1 -الكرواتي ميو تساكتاش (وسط).

‏2 - الجزائري هلال سوداني (وسط).

التعاون:

1 - البرازيلي لوفانور هنريكي (مهاجم).

الفيصلي:

1 -البرازيلي إسماعيل سيلفا (وسط).

الشباب:

1 - الألباني أمين يونس (وسط).

2 - البرازيلي دي باولا (وسط).

3 - البرازيلي كارلوس جونيور (مهاجم).

الباطن:

1 - البرازيلي ماوريسيو انطونيو (مدافع).

‏2 - الغاني أفري أكوا (وسط).

الفتح:

1 - الكرواتي إيفان سانتيني (مهاجم).

الإضافات الجديدة بالمراكز

حراس مرمى: 3

مدافعون: 10

وسط: 28

مهاجمون: 10

جنسيات الأجانب الجدد

البرازيل: 21

كرواتيا: 3

الجزائر: 3

صربيا: 2

غانا: 2

اليونان: 2

هولندا: 2

لاعب واحد من كل من:

إسبانيا، فرنسا، الأرجنتين، السويد، أوزبكستان، البرتغال، بلغاريا، ألبانيا، السنغال، زيمباوي، مقدونيا، الكونغو، مالي، المغرب، سويسرا، الكاميرون.