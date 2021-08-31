شكرا لقرائتكم خبر الخطيب يحبط مخطط انتقال الشناوي للسعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبل ساعات من إغلاق فترة الانتقالات الصيفية بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي أغلقت منتصف ليل أمس، أغلق رئيس نادي الأهلي المصري محمود الخطيب السبل أمام الأندية السعودية الراغبة في ضم حارس الفريق الأول محمد الشناوي، في مقدمتها نادي النصر، وذلك بعد أن قام الخطيب في المراحل الأخيرة من إغلاق فترة التسجيل بإجراء تعديل على عقد الحارس كوسيلة لإيقاف العروض المغرية للشناوي وتحديدا من السعودية ومن أوروبا.

وسعى الأهلي المصري في اليومين الماضيين لاستقدام حارس مميز ليحل بديلا لمحمد الشناوي، إلا أن إنهاء فترة الميركاتو الصيفي بالسعودية واتفاق مجلس إدارة النادي الأهلي مع الشناوى حسم الموقف لصالح الأهلي ببقاء حارسه الأساس.

وظل محمد الشناوى أكثر اللاعبين تداولا في أغسطس الماضي بين جماهير قطبي العاصمة الهلال والنصر في تتابع أنباء انضمامه لصفوف أي من الفريقين، وزادت قيمته السوقية بين لاعبي الأهلي المصري وقدرت بنحو مليونين و500 ألف يورو بعد أن نال متابعة عالية لاسيما بعد الاطلاع على سجله الكروي الذي يحتوي على 5 ألقاب في الدوري الممتاز وبطولتين لكأس مصر وبطولتين للسوبر المحلى ولقبين لدوري أبطال أفريقيا ولقب في السوبر الأفريقي بجانب برونزية كأس العالم للأندية، ومشاركته في مونديال روسيا 2018.