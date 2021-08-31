فريق دوري المدارس يواجه ريال مدريد

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وحرص مدرب فريق نخبة لاعبي دوري المدارس، الإسباني ياغو أغالير على تجربة غالبية اللاعبين، حيث أشرك في المباراة كلا من: حمزة شحاتة، وعبدالله الربيعة، وفراس رباط، وبهيان القحطاني، وفيصل عبدالرزاق، وجواد هاشم، وعبدالله العلي، وإبراهيم عقيل، وعبدالرزاق عواجي، ومالك حمزة، وعلوي العطاس كأساسيين، ثم دفع بالبدلاء: عبدالله البليهي، وعبدالصمد القحطاني، وفهد الدهمشي، ورويد الهوساي، وفهد الشايع، وعلي العطاس، وسعيد العامري.
ويتواصل برنامج الإعداد بمدينة مدريد، حيث سيخوض الفريق تجربة ودية ثانية السبت، ومن ثم سينتقل إلى المرحلة الثانية من المعسكر بمدينة برشلونة، والتي ستتخللها مباراتان تجريبيتان في 8 و10 سبتمبر الحالي.
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