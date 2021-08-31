النصر يسقط مهاجمين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنازلت إدارة نادي النصر أمس عن لاعبين لمصلحة الفيصلي والطائي، حيث وافقت على بيع عقد المهاجم صالح آل عباس للفيصلي بعد إعارات سابقة لأبها والباطن، وإعارة المهاجم محمد مران إلى الطائي حتى نهاية الموسم الحالي.

من جانبها نجحت إدارة الطائي في اللحاق بتوقيع عقد الإعارة مع مران، بجانب التوقيع لمدة سنة مع اللاعب عبدالكريم القحطاني.

وسبق للقحطاني اللعب بصفوف فريق الهلال ومنه غادر إلى الرائد ثم انتقل إلى الفيحاء ومنه إلى صفوف الوحدة في عام 2020.