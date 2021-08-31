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النصر يسقط مهاجمين

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- بواسطة أيمن الوشواش - تنازلت إدارة نادي النصر أمس عن لاعبين لمصلحة الفيصلي والطائي، حيث وافقت على بيع عقد المهاجم صالح آل عباس للفيصلي بعد إعارات سابقة لأبها والباطن، وإعارة المهاجم محمد مران إلى الطائي حتى نهاية الموسم الحالي.

من جانبها نجحت إدارة الطائي في اللحاق بتوقيع عقد الإعارة مع مران، بجانب التوقيع لمدة سنة مع اللاعب عبدالكريم القحطاني.

وسبق للقحطاني اللعب بصفوف فريق الهلال ومنه غادر إلى الرائد ثم انتقل إلى الفيحاء ومنه إلى صفوف الوحدة في عام 2020.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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