النصر يسقط مهاجمين

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من جانبها نجحت إدارة الطائي في اللحاق بتوقيع عقد الإعارة مع مران، بجانب التوقيع لمدة سنة مع اللاعب عبدالكريم القحطاني.
وسبق للقحطاني اللعب بصفوف فريق الهلال ومنه غادر إلى الرائد ثم انتقل إلى الفيحاء ومنه إلى صفوف الوحدة في عام 2020.
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