شكرا لقرائتكم خبر اعتماد شهادة الكفاءة المالية للطائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفعت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بوزارة الرياضة قرار تعليق شهادة الكفاءة المالية لنادي الطائي لكرة القدم اعتبارا من أمس الأول.

وأكدت اللجنة في بيان رسمي أمس، أن قرار تعليق شهادة الكفاءة للنادي، والذي تم في 19 أغسطس، أعقبته تحقيقات رسمية نتج عنها، توجيه إنذار خطي للرئيس التنفيذي بالنادي بدر السويدي، وكذلك توجيه إنذار خطي للمدير المالي بالنادي محمد الضمادي.

وبررت اللجنة قرارها برفع القرار لعدم ثبوت التحايل من قبل النادي في رفع المستندات والوثائق المالية إلى لجنة الكفاءة المالية بالوزارة، بغرض الحصول على شهادة الكفاءة المالية.

قرارات لجنة الكفاءة المالية

