اعتماد شهادة الكفاءة المالية للطائي

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وأكدت اللجنة في بيان رسمي أمس، أن قرار تعليق شهادة الكفاءة للنادي، والذي تم في 19 أغسطس، أعقبته تحقيقات رسمية نتج عنها، توجيه إنذار خطي للرئيس التنفيذي بالنادي بدر السويدي، وكذلك توجيه إنذار خطي للمدير المالي بالنادي محمد الضمادي.
وبررت اللجنة قرارها برفع القرار لعدم ثبوت التحايل من قبل النادي في رفع المستندات والوثائق المالية إلى لجنة الكفاءة المالية بالوزارة، بغرض الحصول على شهادة الكفاءة المالية.
قرارات لجنة الكفاءة المالية
- رفع قرار تعليق شهادة الكفاءة المالية بنادي الطائي اعتبارا من 30أغسطس الماضي، لعدم ثبوت التحايل في رفع المستندات والوثائق المالية إلى لجنة الكفاءة المالية.
- إنذار خطي للرئيس التنفيذي بالنادي بدر السويدي، وأخذ تعهد بعدم تكرار مخالفة لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية.
- استمرار السويدي بممارسة أعماله رئيسا تنفيذيا.
- إنذار خطي للمدير المالي بالنادي محمد الضمادي، وأخذ تعهد بعدم تكرار مخالفة لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية.
- استمرار الضماوي في أعماله مديرا ماليا.
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