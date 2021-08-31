«الحرس الحديدي الشناوي وأبو جبل» .. «محمد شريف» يقود هجوم منتخب مصر أمام أنجولا غدًا

الشارقة - اميمة ياسر - يدخل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري مباراة هامة في التاسعة مساء الأربعاء عندما يستضيف منتخب أنجولا في التاسعة مساء في الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر، وأعلن حسام البدري حالة الطوارئ في معسكر الفريق الذى أنطلق يوم 27 أغسطس استعدادًا لمباراتي أنجولا و الجابون .

واستقر حسام البدري على الدفع بمحمد شريف لاعب الأهلي لقيادة هجوم الفراعنة بعد غياب مصطفي محمد مهاجم جالطا سراى التركى عن مباراة منتخب مصر أمام أنجولا غدا فى تصفيات المونديال، بعدما أجل وصوله إلى القاهرة أكثر من مرة حيث كان من المقرر وصوله أمس قبل أن يؤجل الموعد لليوم، وحتى الأن لم ينضم للمعسكر ولم يخض أى مران مما اضطر جهاز المنتخب لعدم التعويل عليه فى مباراة الغد.

وضمت قائمة المنتخب 27 لاعبا من بينهم محمد صلاح ومحمد النني المحترفان فى إنجلترا تحسبا لنجاح مساعي ضمهما فى ظل الإجراءات الاحترازية المفروضة فى إنجلترا، وجاءت القائمة على النحو التالي:محمد الشناوي والهاني سليمان ومحمد أبوجبل وأكرم توفيق وباهر المحمدي وعمر جابر وأيمن اشرف ومحمد عبدالشافي وأحمد ابوالفتوح وأحمد حجازي ومحمود حمدي الونش وعلي جبر وطارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وأحمد سيد زيزو ومصطفي فتحي ورمضان صبحي وصلاح محسن ومحمد شريف ومصطفي محمد وأحمد حسن كوكا وعبدالله السعيد ومحمد مجدي افشه ومحمد صلاح ومحمد النني .