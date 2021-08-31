توتنهام يضمّ مدافع برشلونة إيمرسون

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لندن: تعاقد توتنهام الإنكليزي لكرة القدم مع المدافع البرازيلي إيمرسون من برشلونة الإسباني مقابل 25 مليون جينه استرليني.

وسينضم الظهير الأيمن البرازيلي إلى النادي الإنكليزي في عقد يمتدّ لخمس سنوات، بعدما أمضى الموسمَين الأخيرَين مُعارًا إلى ريال بيتيس الإسباني.

وسيشكّل إبن الـ 22 عاماً قوّة تنافسيّة في مركز الظهير الأيمن لسبيرز بوجود جافيت تانغانغا، الإيرلندي مات دوهرتي والعاجي سيرج أورييه.

وشارك اللّاعب البرازيلي كأساسي مع بيتيس خلال الموسمَين الأخيرَين بعدما انتقل إلى الدوري الإسباني عام 2019 قادماً من تجربتين مع فريقي بونتي بريتا وأتلتيكو مينيرو البرازيليين.

إيمرسون الذي شارك مع المنتحب البرازيلي في كوبا أميركا الأخيرة التي خسر منتخب السامبا مباراته النهائية أمام الأرجنتين صفر-1، التحق ببرشلونة خلال فترة التحضير للموسم الجديد لكنّ مسيرته في "كامب نو" وصلت إلى نهايتها.

لن يضطرّ اللّاعب للدخول في حجر صحي عند وصوله من إسبانيا وقد يخوض مشاركته الأولى مع توتنهام أمام كريستال بالاس في 11 أيلول/ سبتمبر المقبل، شرط حصوله على استغنائه الدولي وإجازة العمل.