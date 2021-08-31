بداية الطريق.. مصر تبدأ حلم المونديال بتحدي أنجولا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

من جديد تعود مصر للمشاركة في تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم، أملاً في الظهور في مونديال قطر 2022 الذي سيقام في الشتاء.

مصر تبدأ مشوار تصفيات المونديال بمواجهة أنجولا على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الخاسة.

إفريقيا عادت إلى نظام تصفيات مونديال 2014 بالبرازيل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 10 مجموعات، يتأهل كل بطل مجموعة إلى مرحلة حاسمة تضم مباراة فاصلة ذهاباً وإياباً لإعلان الـ5 المتأهلين في النهاية.

وتضم مجموعة مصر منتخبات أنجولا والجابون وليبيا، على أن تكون البداية في مصر ضد أنجولا ثم رحلة إلى الجابون في التوقف الجاري، وفي المعسكر المقبل ستلعب مصر ضد ليبيا ذهاباً وإياباً.

ويأمل رجال حسام البدري في تحقيق الفوز في أول مباراتين من أجل دخول مواجهتي ليبيا بأمل كبير لحد 6 نقاط جديد وحسم الصدارة والتأهل مبكراً.

الفريق المصري تعرض لضربة موجعة بغياب نجمه وهدافه الأول محمد صلاح نجم ليفربول بسبب إجراءات الحكومة البريطانية الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وهي نفس الإجراءات التي حرمت الفريق المصري من استدعاء محمد النني لاعب أرسنال.

لكن حسام البدري يتمتع في قائمته بنجوم الدوري المصري، وخاصة من الأهلي بطل إفريقيا، والزمالك بطل الدوري، حيث يعتمد في التشكيل على نجوم الأحمر والأبيض.

بطاقة المباراة

الحدث: تصفيات كأس العالم

التاريخ: 1 سبتمبر 2021

التوقيت: 09:00 مساءً

القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 1

الملعب: استاد الدفاع الجوي