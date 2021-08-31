مصدر لمصراوي: تهديد جديد لصفقة انتقال مصطفى محمد لبوردو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

أكد مصدر مطلع على صفقة انتقال مصطفى محمد لنادي بوردو الفرنسي، أن هناك تهديد جديد لإتمام التعاقد بعيداً عن مسؤولي الزمالك.

وأشارت تقارير صحفية فرنسية أن مصطفى محمد اجتاز الكشف الطبي في بوردو وينتظر انفراجة في المفاوضات لكي تتم الصفقة بشكل نهائي قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية.

وسبق وأشار "الخليج 365" أن نادي الزمالك، يرفض تفعيل جالاتا سراي لبند أحقية الشراء إلا بعد تحويل 4 مليون دولار بشكل فوري ودون أي تقسيط.

وقال المصدر في تصريحاته ليلا كورة "هناك أمر جديد يهدد اتمام الصفقة، بعيداً عن موقف نادي الزمالك".

وتابع "نادي جالاتا سراي لم يحصل على الضمانات الكافية من بوردو الفرنسي لكي يتمم التعاقد".

وشدد "هناك أمور تم الاتفاق عليها قبل سفر اللاعب لفرنسا، لكن يبدو أن هناك خلاف في الأمر وقد لا ينتقل اللاعب لبوردو ويعود لجالاتا سراي".

واختتم "خلال الساعات القليلة المقبلة قد تحدث انفراجة وتتم الصفقة بنجاح، بموافقة الزمالك وكذلك عدم وجود أي مشاكل بين النادي التركي ونظيره الفرنسي".

ويغيب مصطفى محمد عن معسكر منتخب مصر استعداداً لمباراة أنجولا بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.