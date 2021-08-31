الخليج 365 يكشف.. ملامح تشكيل مصر أمام أنجولا بتصفيات المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، المدير الفني بنسبة كبيرة على تشكيل الفراعنة لمباراة أنجولا.

ويستضيف منتخب مصر نظيره الأنجولي مساء الأربعاء في الجولة الأولى لدور المجموعات بالمرحلة قبل الأخيرة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وتأكد غياب محمد صلاح لاعب ليفربول ومحمد النني لاعب أرسنال بسبب اجراءات بريطانيا المتعلقة بفيروس كورونا، بجانب مصطفى محمد المتواجد في فرنسا لحسم انتقاله لبوردو.

وعلم "الخليج 365" أن أكرم توفيق، لاعب النادي الأهلي، تواجد ضمن حسابات البدري لشغل مركز المدافع الأيمن، لكن تعرض لإصابة في الحاجب قد تعيقه عن التواجد في التشكيل.

وجاء التشكيل الأقرب لمنتخب مصر أمام أنجولا:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح – محمود حمدي "الونش" – أحمد حجازي – باهر المحمدي.

خط الوسط: طارق حامد – عمرو السولية.

خط الوسط الهجومي: حسين الشحات – محمد مجدي "أفشة" – أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: محمد شريف.