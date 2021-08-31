أمير توفيق لـ"الخليج 365": طاهر يحظى بثقة موسيماني ورحيله مستحيل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي عن بقاء اللاعب طاهر محمد في صفوف القلعة الحمراء وعدم خروجه من القائمة خلال الصيف الجاري.

وكانت تقارير قد أشارت إلى قرب رحيل طاهر محمد على سبيل الإعارة إلى صفوف نادي سموحة لكن مدير تعاقدات الأهلي نفى الخبر جملة وتفصيلاً.

وفي تصريحات لـ"الخليج 365" قال أمير توفيق :"طاهر محمد مستمر ولن يرحل، اللاعب يحظى بثقة المدير الفني ولا توجد نية لرحيله".

وأتم توفيق :"طاهر من العناصر المميزة والجيدة للغاية التي لا غنى عنها نهائياً، من المستحيل أن يرحل وما تردد في هذا الشأن غير صحيح".