إذاعة فرنسية: الزمالك يعطل صفقة انتقال مصطفى محمد إلى بوردو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أفادت تقارير إعلامية فرنسية، أن مصطفى محمد لاعب الزمالك المعار إلى جالاتا سراي التركي، اجتاز الفحص الطبي تمهيداً لانتقاله إلى بوردو الفرنسي، إلا أن نادي القلعة البيضاء يعطل صفقة انتقاله.

ويلعب مصطفى محمد لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة في جالاتا سراي مع أحقية شراء اللاعب بدفع 4 مليون دولار قبل ديسمبر المقبل.

ووفقاً لإذاعة مونت كارلو الفرنسية، فإن مصطفى محمد متواجد في جيروند واجتاز الفحص الطبي بنجاح، ولكن بوردو يواجه عقبة أخيرة قبل إتمام الصفقة.

وأشارت الإذاعة الفرنسية، إلى أن الزمالك نادي المهاجم السابق ينتقد جالاتا سراي لعدم دفعه في الوقت المحدد مبلغ الشرط الجزاء الخاص به والمقدر بـ4 ملايين يورو.

وقالت الإذاعة إن المبلغ سيكون مدفوعاً ولكن في الوقت الحالي يرفض النادي المصري تفعيل شرط الشراء.

وشددت "مونت كارلو" أنه من الصعب على بوردو إنهاء صفقة الإعارة مع خيار الشراء، حتى لو استمرت المفاوضات.

وكان مصدر قال في تصريحات خاصة لمصراوي، أن نادي الزمالك رفض طلب نظيره جالاتا سراي بتقسيط قيمة صفقة مصطفى محمد المعار إلى صفوفه من القلعة البيضاء عند تفعيل بند الشراء.