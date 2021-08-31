رئيس الإنتاج يكشف مفاوضات الزمالك مع مصطفى البدري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

أكد اللواء أشرف عامر رئيس نادي الإنتاج الحربي، أن هناك جلسة مع مسؤولي نادي الزمالك من أجل مصطفى البدري لاعب الفريق.

وهبط الإنتاج الحربي رسمياً للقسم الثاني ولن يتواجد في الدوري الممتاز الموسم المقبل.

وقال رئيس الإنتاج في تصريحات لمصراوي "الأهلي طلب التعاقد بالفعل مع مصطفى البدري منذ أسابيع قليلة، المبلغ الذي طلبناه من الأهلي لبيع اللاعب جاء وفقاً لإمكانياته الفنية".

وأكمل "الزمالك أيضاً طلب ضم اللاعب، هناك عرض جاد من الزمالك، هناك جلسة من أجل حسم الأمور والإتفاق على كافة التفاصيل".

واستمر "الأمور لن تحسم بين يوم وليلة، لكن هناك تقارب في وجهات النظر".

وشدد "ليس لدينا أي أزمة بشأن تراجع الأهلي عن ضم اللاعب، هناك عروض أخرى يمتلكها".

وصرح أمير توفيق مدير تعاقدات الأهلي في وقت سابق، أن مصطفى البدري خارج حسابات الأهلي.

واختتم تصريحاته قائلاً "مصطفى البدري قام بتفويضنا من أجل حسم مصيره وفقاً للعرض الذي يتناسب مع إمكانيات اللاعب وأيضاً بما يتناسب مع النادي".