مصدر لمصراوي: الزمالك أغلق ملف رحيل أوباما.. ولا نية لبيع أو إعارة طارق حامد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

أكد مصدر في نادي الزمالك، رفض لجنة إدارة النادي لرحيل طارق حامد لاعب خط وسط الفريق سواء عن طريق البيع النهائي أو الإعارة، خلال الفترة المقبلة.

وأشار المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن إدارة الزمالك قررت الإبقاء على يوسف إبراهيم "أوباما" بين صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

وقال المصدر: "ملف رحيل أوباما أغلق بشكل نهائي، لا نية للاستغناء عنه في الفترة الحالية وسيبقى معنا في الموسم القادم".

واختتم: "الإدارة رفضت أيضًا رحيل طارق حامد عن الزمالك سواء بالبيع النهائي أو معارًا".

الجدير بالذكر أن أوباما كان قد تلقى عرضًا من نادي الحزم السعودي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.