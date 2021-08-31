مصدر لـ"الخليج 365": الزمالك يرفض طلبات جالاتا سراي ووالد مصطفى يتوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

رفض نادي الزمالك طلب نظيره جالاتا سراي بتقسيط قيمة صفقة مصطفى محمد المعار إلى صفوفه من القلعة البيضاء عند تفعيل بند الشراء.

ويلعب مصطفى محمد لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة في جالاتا سراي مع أحقية شراء اللاعب بدفع 4 مليون دولار قبل ديسمبر المقبل.

وأشارت تقارير إلى توصل جالاتا سراي لاتفاق مع بوردو الفرنسي لبيع مصطفى محمد بعد تفعيل بند الشراء في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات.

وأكد مصدر لـ"الخليج 365" أن نادي الزمالك رفض طلب جالاتا سراي بدفع 4 ملايين دولار على أقساط، وطالب بسداد المبلغ فوراً للموافقة على تفعيل بند الشراء.

واتجه والد مصطفى محمد إلى مقر نادي الزمالك في محاولة لإقناع اللجنة المؤقتة التي تدير القلعة البيضاء بالموافقة على تقسيط قيمة الصفقة نظراً لعدم تمكن جالاتا سراي من دفع المبلغ بصورة فورية.