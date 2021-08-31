تعرف على موعد مباراة ليبيا والجابون مع القنوات الناقلة، بافتتاح المرحلة الثانية في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

يستضيف منتخب ليبيا نظيره منتخب الجابون على ملعب شهداء بنينا، في افتتاح المرحلة قبل الأخيرة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وذلك ضمن المجموعة السادسة التي تضم مصر وأنجولا.

وتعتبر مباراة ليبيا أمام الجابون هي الأولى له في تصفيات كأس العالم 2022، بعدما تم إعفاءه من خوض المرحلة الأولى، بجانب العديد من المنتخبات ذات التصنيف المتقدم.

وأخفق منتخب ليبيا في التأهل إلى بطولة كأس العرب 2021، حينما خسر أمام شقيقه منتخب السودان بهدفٍ دون رد في الدور التمهيدي، في آخر مبارياته الرسمية يوم 19 يونيو الماضي.

وسيحاول المدرب الإسباني المخضرم خافيير كليمينتي قيادة منتخب ليبيا للظهور بشكل مُشرف في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، والمنافسة حتى الرمق الأخير على خطف بطاقة التأهل إلى المرحلة النهائية.

ولم يسبق للمنتخب الليبي الوصول إلى كأس العالم من قبل، ويعد حصوله على وصافة بطولة كأس أمم أفريقيا 1982 التي أقيمت على أراضيه، هو أفضل إنجاز له على مدار تاريخه منذ ان تأسس في عام 1962.

على الجهة المقابلة، يتطلع منتخب الجابون تحت قيادة مدربه الفرنسي باتريس نوفو إلى الوصول للمرحلة النهائية من تصفيات مونديال 2022، ولما لا، فهو يمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين المحترفين في الدوريات الأوروبية، وعلى رأسهم نجم آرسنال الإنجليزي، “بيير إيمريك أوباميانج”.

ولم ينجح المنتخب الجابوني في التأهل إلى بطولة كأس العالم من قبل، ويعتبر أفضل انجاز حققه هو التأهل إلى دور ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 1996، التي أقيمت في جنوب أفريقيا.

موعد مباراة ليبيا والجابون في تصفيات كأس العالم 2022.. القنوات الناقلة

يحين موعد مباراة ليبيا والجابون في تصفيات كأس العالم 2022، يوم الأربعاء الموافق 1 سبتمبر المقبل، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر ليبيا والجابون على قناة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بموقع التسجيلات المرئية والبث الحي “يوتيوب”.