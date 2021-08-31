صفقات لايبزيج | موريبا برشلونة، بديل سابيتسر في النادي الألماني

استسلم نادي برشلونة للأمر الواقع في آخر أيام الميركاتو الصيفي 2021، وسمح للشاب ايليكس موريبا بمغادرة النادي بعد رفضه التجديد، لينجح لايبزيج الألماني في الظفر بخدماته هذا الصيف.

ووصل موريبا كبديل مباشر لمارسيل سابيتسر، بعد أن وقع لاعب الوسط النمساوي مع بايرن ميونيخ غريم لايبزيج في الدوري الألماني يوم أمس الإثنين.

وانضم لاعب خط وسط برشلونة إلى لايبزيج بعد رفضه توقيع عقد جديد في كامب نو، بعد دخوله العام الأخير من عقده، بقيمة 14 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى 5 ملايين جنيه إسترليني في الإضافات.

ووقع ايليكس موريبا عقدًا مدته خمس سنوات مع ريد بول لايبزيج يبقيه في شرق ألمانيا حتى عام 2026، ما سيساعده على التطور بهدوء، بعيداً عن الضغط الكبير في برشلونة.

وارتبط اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا بمجموعة كاملة من الأندية الأوروبية الكبرى، بعد أن رفض تمديد إقامته في برشلونة، حيث كان ريال مدريد وتوتنهام من بين المهتمين باللاعب الغيني، لكنه فضل الانتقال إلى الدوري الألماني.

صفقات لايبزيج الألماني في الميركاتو الصيفي 2021