هل هي المؤامرة؟ الزمالك يُفسد مراسم تقديم أول صفقات الميركاتو الصيفي 2021

أفسدت إدارة الزمالك بقيادة الرئيس المؤقت «حسين لبيب» والمستشار الفني للنادي، مراسم تقديم أول صفقات النادي في الميركاتو الصيفي 2021 «عمر كمال» بعد ضمه من المصري البورسعيدي منتصف هذا الأسبوع.

واستعان فاروق جعفر بـ (الطوب) المستخدم في تنسيق الأرصفة العامة كي يستطيع الظهور أمام المنصة بشكل سليم يتيح له التحدث في الميكروفون الرئيسي للقاعة، وميكروفنات القنوات والمواقع الحاضرة لتغطية مراسم تقديم الجناح الأيسر الهداف، صاحب 13 هدفًا في منافسات الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي.

وأثار مشهد صعود فاروق جعفر على الحجارة سخرية العديد من جماهير كرة القدم المصرية والعربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتساءل البعض بشكل ساخر عما إذا كانت هناك مؤامرة أدت إلى تقديم الزمالك للصفقة الجديدة بتلك الطريقة المهرتلة غير المنظمة التي تفتقد للكثير من الاحترافية.

ودائمًا ما يرجع جمهور نادي الزمالك أي إخفاق للفريق أو مشكلة إدارية أو إقتصادية أو رياضية إلى وجود مؤامرة ما ضد النادي من قوى خفية مجهولة.

على أي حال، وضعت صور تقديم عمر كمال عبد الواحد في مقارنة مع تلك الصور الملتقطة من مراسم افتتاح إدارة الاهلي لـ جراج سيارات خاص، اتسم بالكثير من الاحترافية والتنظيم بحضور الرئيس محمود الخطيب.

ماذا قال عمر كمال عبد الواحد؟

أكد عمر كمال على سعادته الكبيرة بالانتقال إلى صفوف نادي الزمالك خلال الميركاتو الصيفي الحالي، مشيرًا إلى أنه يسعى لقيادة الفريق للتتويج بجميع الألقاب الممكنة في مصر وأفريقيا خلال السنوات القادمة.

وقال صاحب الـ 28 عامًا لموقع الزمالك الرسمي «سأبذل قصارى جهدي في التدريبات للمشاركة بصفة مستمرة مع الفريق الأول. مفاوضات الانتقال لم تستغرق الكثير من الوقت، اتخذت القرار سريعًا لأن شرف لأي لاعب ارتداء قميص الزمالك».

وأعلن الزمالك يوم أمس الاثنين تعاقده مع عمر كمال عبد الواحد بعقد مدته 3 سنوات ينتهي في يونيو 2024 في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع المصري البورسعيدي.

وحضر مراسم توقيع عقد عمر كمال عبد الواحد كل من رئيس الزمالك حسين لبيب والمدير التنفيذي للنادي حسين السمري، وعضو اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الزمالك «حسين السيد» ومدير النشاط الرياضي «عاطف النمر».

ويُجيد اللاعب المولود في الأول من مارس 1993 في مركزي الظهير والجناح الأيسر، ويُعد الموسم الماضي 2021/2020 الأفضل في مسيرته مع المصري البورسعيدي منذ انضمامه لصفوف الفريق عام 2017 قادمًا من نادي الشرطة، حيث لعب 28 مباراة كأساسي و4 مباريات كبديل، وسجل 13 هدفًا في الدوري وصنع هدفين.

وسجل عمر كمال ما مجموعه 16 هدفًا في الدوري المصري الممتاز رفقة فريق النسور الخضر والذي مثله في 73 مباراة.

وكانت لدى اللاعب تجربة قصيرة على سبيل الإعارة من المصري البورسعيدي لنادي الأسيوطي سبورت (بيراميدز حاليًا) بموسم 2018/2017 انتهت بمشاركته في 13 مباراة وهدفين في الدوري، مع العلم أنه لعب 41 مباراة مع نادي الشرطة في الدوري المحلي في الفترة من 2012 إلى 2017.