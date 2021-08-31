تعرف على موعد مباراة الجزائر وجيبوتي مع القنوات الناقلة، بافتتاح المرحلة الثانية في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

يستقبل منتخب الجزائر نظيره منتخب جيبوتي على ملعب مصطفى تشاكر بمدينة البليدة، في افتتاح المرحلة قبل الأخيرة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وذلك ضمن المجموعة الأولى التي تضم النيجر وبوركينا فاسو.

وتعد مباراة الجزائر أمام جيبوتي هي الأولى له في تصفيات كأس العالم 2022، بعدما تم إعفاءه من خوض المرحلة الأولى، بجانب العديد من المنتخبات ذات التصنيف المتقدم.

ويعتبر منتخب الجزائر من أبرز منتخبات القارة السمراء المرشحين بقوة للتواجد في نهائيات كأس العالم 2022 في الوقت الحالي، لما يمتلكه من عناصر مميزة في كبرى المسابقات الأوروبية، وعلى رأسهم نجم مانشستر سيتي “رياض محرز”.

وسبق للمنتخب الجزائري الوصول إلى نهائيات كأس العالم في 4 مناسبات سابقة، نسخة 1982 في اسبانيا، والمكسيك 1986، وجنوب أفريقيا 2010، والبرازيل 2014، وفشل محاربو الصحراء في التأهل إلى آخر نسخة للمونديال “روسيا 2018”.

وسيسعى المدرب الوطني جمال بلماضي إلى إعادة منتخب الجزائر للعرس العالمي بالتأهل إلى مونديال قطر 2022، كما قادهم إلى قمة القارة في 2019 بتحقيق لقب كأس أمم أفريقيا التي أقيمت في مصر.

في المقابل، لم يسبق لمنتخب جيبوتي التواجد في أي محفل عالمي، أو حتى قاري، حيث سنحت له الفرصة للمشاركة ببطولة كأس أمم أفريقيا نسخة 2004 و2008، ولكن في النهاية قرر الانسحاب قبل تسجيل مشاركته الأولى.

ويدخل منتخب جيبوتي تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقيادة مدربه التونسي “نور الدين الغرسلي”، بهدف تحصيل المزيد من الخبرات للاستفادة منها في المناسبات القادمة، نظرًا لصعوبة المنافسة على التأهل إلى المرحلة النهائية في الوقت الحالي.

موعد مباراة الجزائر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم 2022.. القنوات الناقلة

يحين موعد مباراة الجزائر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم 2022، يوم الخميس الموافق 2 سبتمبر المقبل، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت الجزائر، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر الجزائر وجيبوتي على قناة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بموقع التسجيلات المرئية والبث الحي “يوتيوب”، كما يذاع اللقاء على التلفزيون الجزائري الأرضي.