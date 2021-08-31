صفقات توتنهام | البرازيلي إيمرسون روايال يعزز صفوف السبيرز قادماً من برشلونة

نجح توتنهام هوتسبير الإنجليزي في تعزيز صفوفه في آخر أيام الميركاتو الصيفي 2021، ووقع رسمياً مع الظهير الأيمن البرازيلي “إيمرسون روايال” قادماً من برشلونة الاسباني في صفقة تقدر بـ 24 مليون يورو.

وكشف الموقع الرسمي للنادي اللندني في بيان رسمي، عن توقيع النادي، مع الظهير الأيمن الدولي البرازيلي من برشلونة بالقول يسعدنا أن نعلن عن توقيع إيمرسون روايال من برشلونة، بشرط الحصول على تصريح دولي وتصريح عمل، حيث وقع الظهير الأيمن عقدًا معنا حتى عام 2026 وسيرتدي القميص رقم 12 “.

وولد إيمرسون في ساو باولو بالبرازيل، وبدأ اللاعب البرازيلي الدولي في وطنه مع فترات في أنظمة الشباب في بالميراس وساو باولو وجريميو قبل أن ينضم إلى بونتي بريتا في عام 2015.

صعد روايال إلى فريقهم الأول، حيث ظهر لأول مرة في عام 2017، قبل أن ينتقل إلى أتلتيكو مينيرو في عام 2018، حيث لعب 23 مباراة في الدوري البرازيلي خلال الموسم التالي، وسجل مرة واحدة في فوز 5-2 على أرضه على سبورت كلوب ريسيفي في سبتمبر 2018.

خلال الميركاتو الشتوي 2019، انضم إيمرسون إلى ريال بيتيس بالومبي في إسبانيا والذي تشارك في ملكيته مع نادي برشلونة وخاض 79 مباراة مع النادي الأندلسي، مسجلًا خمسة أهداف، خلال الموسمين ونصف التاليين.

بعد مشاركته في كوبا أمريكا مع البرازيل، حصل برشلونة على خدماته خلال الصيف بعد أن شارك سابقًا في انتقاله من أمريكا الجنوبية، وشارك في ثلاث مباريات في الدوري الإسباني مع برشلونة منذ بداية الموسم الحالي، إلا أن حاجة النادي الكتالوني إلى الأموال، جعلهم يستغنون عن خدماته لصالح توتنهام.

صفقات توتنهام هوتسبر في الميركاتو الصيفي 2021