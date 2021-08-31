يقدم لكم موقع الخليج 365 تاريخ مواجهات المغرب والسودان قبل افتتاح المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022، والمقرر إقامتها يوم الخميس الموافق 2 سبتمير 2021، على المجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله بالرباط.

تترقب عشاق الكرة العربية مباراة نارية، بين المنتخبين الشقيقين المغربي والسوداني، على أرضية ملعب “مولاي عبدالله” معقل أسود الأطلس.

ويستضيف المغاربة أشقائهم السودانيين، في مباراة قوية، ضمن منافسات الجولة الأولى من مشوار المنتخبين في تصفيات كأس العالم قطر 2022.

كانت القرعة قد وضعت منتخب المغرب ونظيره السوداني في المجموعة التاسعة، والتي تضم أيصاً منتخبي (غينيا بيساو – غينيا).

وينقل بث مباشر مباراة المغرب والسودان في تصفيات كأس العالم 2022 على قناة بي إن سبورت، كما تنقل ايضا عبر قناة الفيفا الرسمية على يوتيوب.

تاريخ مواجهات المغرب والسودان

تُعد مباراة المغرب والسودان القادمة في تصفيات كأس العالم 2022 رقم 6 في تاريخ الموجهات المباشرة بين المنتخبين، حيث ألتقىا من قبل في 5 مباريات كانت كلها رسمية، وفاز كل منتخب في مباراة، وكان التعادل حاضراً في 3 مباريات.

يرجع اول لقاء جمع بين منتخب المغرب ومنتخب السودان الى عام 1969، عندما ألتقيا في التصفيات النهائية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 1970 في المكسيك.

في مباراة الذهاب بالسودان تعادل المنتخبين بدون اهداف، وفي الإياب فاز المنتخب المغربي بثلاثية نظيفة وتأهل الى كأس العالم وخرج الأسود من دور المجموعات.

وفي عام 1972 لعب المنتخبين بدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية الثامنة، وتعادلا بهدف مقابل هدف.

ثم عاد المنتخبين عام 1976 وتقابلا مرة آخرى في كأس الأمم الأفريقية العاشرة بدور المجموعات وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 2-2.

أما آخر مباراة جمعت بين منتخب المغرب ونظيره السوداني، كانت في كأس العرب الثامنة عام 2002، وشهد اللقاء فوز صقور الجديان بهدف نظيف سجله اللاعب “هيثم مصطفي”.