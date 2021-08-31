تعرف على موعد مباراة المغرب والسودان والقنوات الناقلة لها في تصفيات كأس العالم 2022، ضمن افتتاح المرحلة الثانية، والمقرر إقامتها على المجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله بالرباط.

تترقب عشاق الكرة العربية مباراة نارية، بين المنتخبين الشقيقين المغربي والسوداني، على أرضية ملعب “مولاي عبدالله” معقل أسود الأطلس.

ويستضيف المغاربة أشقائهم السودانيين، في مباراة قوية، ضمن منافسات الجولة الأولى من مشوار المنتخبين في تصفيات كأس العالم قطر 2022.

كانت القرعة قد وضعت منتخب المغرب ونظيره السوداني في المجموعة التاسعة، والتي تضم أيصاً منتخبي (غينيا بيساو – غينيا).

خاض أسود الأطلس وديتين استعدادا لتصفيات كأس العالم 2022، استطاع ان يحقق الفوز في المباراة الأولى أمام منتخب غانا، سجله المحترف في صفوف فريق بلد الوليد الاسباني “جواد الياميق”.

وبنفس النتيجة فاز المنتخب المغربي على بوركينا فاسو في المباراة الودية الثانية بفضل هدف المحترف في فريق باريس سان جيرمان “أشرف حكيمي”.

وشهدت قائمة منتخب المغرب تواجد جناح نادى الزمالك المتوج بلقب الدوري المصري “أشرف بن شرقي”، فيما غاب بدر بانون مدافع الأهلى كالمعتاد عن القائمة، كما شهدت قائمة المدرب الصربي “خليلوزيتش”، بعض المفاجات بغياب لاعب تشيلسي الانجليزي “حكيم زياش” ولاعب الرجاء المغربي “سفيان رحيمى”.

على الجانب الآخر استعد منتخب السودان بقوة لمباراة المغرب، حيث خاض منتخب صقور الجديان بقيادة مدربهم الفرنسي “هوبير فيلود” 4 مباريات ودية بمعسكر الفريق في دبي، المباراة الاولى كانت امام منتخب زامبيا، فاز الصقور 3-2، ثم خسروا أمام نفس الفريق صفر-1.

وفي المباراة الودية الثانية والأخيرة قبل مواجهة المغرب خسر منتخب السودان أمام منتخب النيجر 1-2، وفي المباراة الثانية أمام نفس الفريق فاز صقور الجديان بثلاثية نظيفة.

ما هو موعد مباراة المغرب والسودان في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة؟

يحين موعد مباراة المغرب والسودان في تصفيات كأس العالم 2022، يوم الخميس الموافق 2 سبتمير 2021، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 يتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة المغرب والسودان في تصفيات كأس العالم 2022 على قناة بي إن سبورت، كما تنقل ايضا عبر قناة الفيفا الرسمية على يوتيوب.

جدير بالذكر ان آخر مباراة جمعت بين منتخب المغرب ونظيره السوداني، كانت في كأس العرب الثامنة عام 2002، وشهد اللقاء فوز صقور الجديان بهدف نظيف سجله اللاعب “هيثم مصطفي”.