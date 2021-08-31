«باعوه» شابا واستعادوه شايبا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في عام 2003 نجح مانشستر يونايتد في ضم اللاعب كريستيانو رونالدو قادما من سبورتينج لشبونة البرتغالي مقابل 12.2 مليون جنيه إسترليني وهو في عمر 18 عاما، وأسهم في فوز مانشستر بلقب الدوري الإنجليزي 3 أعوام متتالية ودوري أبطال أوروبا 2008 وكأس العالم للأندية 2008 بجانب بطولات أخرى.

وفي عام 2009 باع مانشستر يونايتد عقد اللاعب الذي بلغ حينها 24 عاما، إلى ريال مدريد الإسباني مقابل 93 مليون يورو، ليصبح رونالدو صاحب أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم متجاوزا الفرنسي زين الدين زيدان صاحب الرقم القياسي السابق (75 مليون يورو) عندما انتقل من يوفنتوس إلى ريال مدريد أيضا عام 2001.

وأمس الموافق 31 أغسطس 2021 أعلن مانشستر يونايتد استعادة رونالدو مجددا إلى صفوفه قادما من يوفنتوس الإيطالي بعقد لمدة عامين، بعد أن بلغ عمر اللاعب 36 عاما.

وذكر النادي في بيان نشره عبر موقعه على الإنترنت «يسعد مانشستر يونايتد الإعلان عن التعاقد مع كريستيانو رونالدو لمدة عامين، مع إمكانية التمديد لعام آخر».

وعقب التوقيع أمس قال رونالدو في تصريحات نشرها موقع نادي مانشستر يونايتد «مانشستر له مكانة خاصة في قلبي. جميع الرسائل التي أتلقاها منذ يوم إعلان إتمام الاتفاق يوم الجمعة الماضي أسعدتني كثيرا.

لا أطيق الانتظار للعب في أولد ترافورد أمام جماهير يونايتد. أنا أتطلع للانضمام إلى الفريق عقب نهاية فترة التوقف الدولي، وأتمنى أن يكون أمامنا موسم ناجح للغاية».

من ناحيته، قال المدير الفني لمانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير»لا توجد كلمات يمكنها وصف كريستيانو.

هو ليس فقط لاعبا رائعا، ولكنه أيضا إنسان عظيم. أن يكون لديك الرغبة والقدرة على اللعب في هذا المستوى العالي لفترة طويلة، يجب أن تكون شخصا مميزا للغاية.

ليس لدي شك في أنه سيستمر في إثارة إعجابنا جميعا وستكون خبرته حيوية للغاية بالنسبة للاعبينا الشباب. تظهر عودة رونالدو الجاذبية الفريدة لهذا النادي وأنا سعيد للغاية بعودته إلى البيت الذي بدأ فيه كل شيء».

من جانبه، أعلن يوفنتوس أن الاتفاق على رحيل رونالدو تم مقابل 15 مليون يورو (86ر12 مليون جنيه إسترليني).

وأكد يوفنتوس في بيان أصدره أمس أن مانشستر يونايتد سيدفع 15 مليون يورو لضم رونالدو إلى جانب متغيرات محتملة تبلغ 8 ملايين يورو (86ر6 ملايين استرليني).

وذكر يوفنتوس في البيان «يعلن يوفنتوس التوصل إلى اتفاق مع مانشستر يونايتد بشأن البيع النهائي لحقوق تسجيل كريستيانو رونالدو مقابل 15 مليون يورو مستحقة الدفع خلال 5 سنوات مالية، وقد تزيد بمبلغ 8 ملايين يورو على الأكثر بناء على تحقيق أهداف محددة تتعلق بالأداء خلال فترة التعاقد مع اللاعب».

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