رحيل رونالدو يعيد كين ليوفنتوس

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ويعود كين إلى يوفنتوس من جديد بعد عامين من انتقاله إلى إيفرتون بعقد لمدة 5 أعوام.
وسيدفع يوفنتوس 7 ملايين يورو (8 ملايين دولار) مقابل استعارة اللاعب، قابلة للدفع خلال عامين.
وسيكون يوفنتوس ملتزما بضم كين بعقد نهائي مقابل31 مليون يورو، بشرط تحقيق أهداف محددة.
وقدم كين عروضا جيدة خلال فترة إعارته إلى باريس سان جيرمان في الموسم الماضي، حيث سجل 13 هدفا خلال 26 مباراة بالدوري.
لكنه أخفق في التألق مع إيفرتون، حيث شارك في 32 مباراة سجل خلالها هدفين فقط.
وكان كين قد سجل ظهوره الأول مع يوفنتوس وعمره 16 عاما وثمانية أشهر و21 يوما في نوفمبر 2016، ليصبح حينها أصغر لاعب في تاريخ الفريق.
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