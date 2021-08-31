ماوليدا يلتحق بصفوف هيرتا

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ووقع ماوليدا (22 عاما) عقدا يستمر حتى نهاية يونيو 2025 مع نادي العاصمة الألمانية الذي يحتل المركز الأخير حاليا في ترتيب جدول الدوري الألماني.
وقال المدير التنفيذي لهيرتا، فريدي بوبيتش، في بيان أمس «لقد وجدنا في مزياني التعزيز الذي ننشده لمركز الجناح وهو ما سيوفر بالتالي مزيدا من المرونة في منطقة الهجوم».
وكان ماوليدا لعب أولا في نادي أولمبيك ليون الفرنسي قبل أن ينتقل في صيف 2018 إلى نيس مقابل 10 ملايين يورو.
ولم يفصح هيرتا عن قيمة صفقة ماوليدا الذي تنحدر أصوله من جزر القمر.
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