كورنثيانز يستعيد ويليان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توصل نادي أرسنال الإنجليزي إلى اتفاق مشترك يقضي بفسخ عقد لاعبه البرازيلي ويليان داسيلفا.

وذكر النادي الإنجليزي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت أمس، أن الدولي البرازيلي انضم إلى نادي أرسنال الملقب بالمدفعجية قادما من تشيلسي في أغسطس من العام الماضي، وشارك في 37 مباراة خلال الموسم الماضي.

وأوضح أرسنال أن اللاعب كان يتبقى في عقده عامان، لكن محادثات إيجابية بين الطرفين (النادي واللاعب)، بالإضافة إلى ممثليه أسفرت عن إنهاء عقده مع الفريق ورحيله للعب مع كورنثيانز في الدوري البرازيلي حيث بدأ مسيرته من هناك.

وسبق لويليان أن لعب لأندية كورنثيانز البرازيلي وشاختار دونتيسك الأوكراني وآنجي الروسي وتشيلسي وأرسنال في الدوري الإنجليزي.

يذكر أن أرسنال تلقى ثلاث هزائم متتالية في المراحل الثلاث الأولى من الدوري الإنجليزي، ليحتل المركز العشرين والأخير بدون نقاط أو أهداف.