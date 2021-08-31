ويستهام يضم الكرواتي فلاسيتش

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعاقد ويستهام الإنجليزي أمس مع المهاجم الكرواتي الدولي نيكولا فلاسيتش.

وذكر ويستهام عبر موقعه على الإنترنت أن فلاسيتش (23 عاما) سينضم إلى الفريق بعقد لمدة 5 أعوام قادما من سيسكا موسكو الروسي، وذلك في صفقة لم يكشف عن قيمتها.

وسجل فلاسيتش 33 هدفا وصنع 21 هدفا لسيسكا موسكو خلال المواسم الثلاثة الماضية، وتوج في عام 2020 بجائزة أفضل لاعب في الدوري الروسي.

ويحظى فلاسيتش بفرصة مشاركة منتظمة مع المنتخب الكرواتي، وقد خاض معه 26 مباراة منها 4 مباريات في كأس الأمم الأوروبية الماضية، وسيبدأ مشواره مع ويستهام عقب الانتهاء من المشاركة مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي.

وقال المدير الفني لويستهام، ديفيد مويس»نرحب بنيكولا في ويستهام. لقد شاهدت تطور نيكولا في المواسم الأخيرة، وقد سجل وصنع أهدافا جيدة خلال الفترة الماضية. هو أيضا لاعب دولي يتمتع بالخبرة رغم أن عمره لا يزال 23 عاما فقط، أرى أن لديه المزيد ليقدمه».