تشيلسي يعير درينكوتر لريدنج

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وذكر تشيلسي عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت أمس، أن درينكوتر الذي يلعب في خط الوسط، هو الثاني الذي ينتقل من فريق العاصمة الإنجليزية لندن إلى ريدنج في الموسم الحالي، إلى جانب زميله الظهير الأيسر الغاني بابا رحمان.
وأضاف أن درينكوتر عاد مجددا لأجواء الكرة الإنجليزية، بعدما قضى الموسم الماضي معارا لفريق قاسم باشا التركي، وذلك بعد فترات إعارة أخرى مع ناديي بيرنلي وأستون فيلا.
وأوضح النادي اللندني أن اللاعب انضم إلى تشيلسي في صيف عام 2017 قادما من ليستر سيتي، الذي سبق له أن حقق معه إنجاز الفوز بلقب الدوري الإنجليزي إلى جانب لاعب تشيلسي الحالي نجولو كانتي.
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