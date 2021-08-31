الخليج 365 يكشف.. التفاصيل المالية لرحيل بواليا عن الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد مصدر مسؤول في النادي الأهلي، أنه حال رغب نادي مالاتيا سبور التركي في تفعيل بند شراء الكونغولي والتر بواليا، سيدفع للأهلي 2 مليون دولار.

وأعلن النادي الأهلي رسمياً، رحيل مهاجمه والتر بواليا لنادي مالاتيا سبور التركي على سبيل الإعارة لمدة موسم مع وجود نية البيع.

وقال المصدر في تصريحاته لمصراوي "الأهلي سوف يحصل على 300 ألف دولار".

وتابع "هناك بند يتيح لنادي مالاتيا سبور التركي لشراء اللاعب بعد نهاية الإعارة، مقابل دفع 2 مليون دولار للنادي الأهلي".

وأكمل "هناك 500 ألف دولار امتيازات للأهلي في حالة تفعيل بند أحقية الشراء من الجانب التركي، اذا شارك بواليا في 20 مباراة في أول موسم بعد الشراء النهائي وأحرز 15 هدفاً".

وكان الأهلي قد تعاقد مع والتر بواليا يناير الماضي مقابل ما يقرب من مليون و800 ألف دولار.