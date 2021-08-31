كريم فؤاد: أحلم بالتتويج بمونديال الأندية مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

كشف كريم فؤاد لاعب الأهلي الجديد عن حلمه الذي يسعى لتحقيقه مع بطل القارة، وهو التتويج ببطولة كأس العالم الأندية التي اعتاد الأهلي المشاركة بها.

وفي تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي قال فؤاد :"سعادتي كبيرة بالتدرب تحت قيادة بيتسو موسيماني، العمل تحت قيادته شرف لأنه مدرب قدير، نجح في صناعة تاريخ في عالم التدريب بالبطولات".

وأضاف لاعب الأهلي الجديد :"متشوق للغاية لخوض المران الأول مع بيتسو، الحصول على ثقته يحتاج إلى الكثير من المجهود والتركيز، الأهلي يحتاج إلى لاعبين بمواصفات خاصة، أهمها الشخصية القوية وتحمل الضغوط، أثق بنفسي ومستعد للتحديات".

وانضم فؤاد إلى النادي الأهلي هذا الصيف قادماً من فريق النجوم بعد أن أثبت جداره باللعب في الدوري المصري الممتاز مع فريق إنبي على سبيل الإعارة.

وتابع فؤاد :"ذكرياتي عديدة مع الأهلي وانتصاراته، عندما سجل أفشة هدفه في مرمى الزمالك احتفلت وفرحت بشدة، لقد كان الهدف في توقيت قاتل، وعند فوز الأهلي باللقب العاشر كنت مع المنتخب الأوليمبي في طوكيو وعانيت بسبب الساعة البيولوجية، وأصابني توتر كبير لكن تتويج الأهلي أسعدني كثيراً في النهاية".

وأنهى لاعب الأهلي :"أشكر جمهور الأهلي على الدعم الكبير حتى قبل الانتقال إلى الفريق، سأقاتل وأقدم كل ما يمكنني تقديمه حتى أكون عند حسن ظن الجميع، أنا مشجع للأهلي قبل أن أكون لاعباً".