"قميص أوروجواي" قد يمنح رونالدو رقمه المفضل مع مانشستر يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

ما زالت حالة الجدل حول رقم القميص الذي سيرتديه كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد بعد عودته للفريق من جديد، خاصة أن الرقم (7) مملوك في الفترة الحالية لإدينسون كافاني.

لوائح رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" الصارمة في المادة رقم (M.4) تمنع استبدال أي لاعب لرقم قميصه مع الفريق بعد انطلاق الموسم إلا في حالة رحيل صاحب القميص التي سيتم التغيير إليه، وهو ما يُصعب من تبديل كافاني لرقمه الحالي وتركه شاغرًا للبرتغالي.

إلا أن اللائحة نفسها لم تغلق الباب أمام تغيير الأرقام بشكل كامل، لتترك المساحة أمام تقديم التماس من جانب الفريق الذي يرغب في تغيير رقم أحد لاعبيه، لكن هذا الطلب غير مُحبب لدى الرابطة، وفقًا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل في تقرير سابق لها.

وعلى الرغم من عدم تفضيل الرابطة لمثل هذه الطلبات، إلا أن الإشارة لها في اللائحة يضع نسبة ما لاحتمالية الموافقة عليه، وهو ما قد يلجأ له مانشستر يونايتد خلال الساعات المقبلة.

وجاء رحيل دانيل جيمس -الذي يرتدي القميص رقم 21- عن يونايتد إلى ليدز، ليزيد من احتمالية موافقة كافاني على تبديل رقمه وترك الرقم 7 ليرتديه العائد البرتغالي.

الأرقام التي كانت متاحة أمام رونالدو أو كافاني -في حالة موافقته على التغيير- هي 12، 15، 24، 30، 32، 33، 35، 36، 37، 38, ومن 40 حتى 50، إلا أن جميعها لم يسبق للأوروجوياني أن ارتداها من قبل في أي فريق.

لكن رحيل جيميس وتركه للرقم 21 شاغرًا قد يدفع كافاني للموافقة على تغيير رقمه، خاصة أن رقم دانيل هو نفسه الذي يرتديه الأوروجوياني مع منتخب بلاده.

كافاني بدأ مسيرته مع منتخب أوروجواي عام 2008، أي بعد خمسة أعواد كاملة من انطلاقة كريستيان رودريجيز مع السيليستي وارتداءه للقميص رقم 7 حتى آخر مباراة له مع الفريق.

كما سبق لكافاني أن ارتدى القميص رقم 9 أثناء تواجده في باريس سان جيرمان، وهو الفريق الذي مكث به أطول فترة خلال مسيرته، بعد أن لعب لنابولي بالقميص رقم 7، أي أنه لا يمتلك رقمًا أيقونيًا في مسيرته.

وربما يكون قميص منتخب بلاده ورقمه هو الأغلى والأكثر تفضيلًا لكافاني، والذي أصبح شاغرًا حاليًا في مانشستر يونايتد، لينتقل القرار في حالة موافقته إلى رابطة بريميرليج التي ستنهي الموقف بالإيجاب أو السلب.