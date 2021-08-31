الأهلي يعلن إعارة بواليا لمالاتيا سبور التركي رسميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن النادي الأهلي، الموافقة على إعارة والتر بواليا مهاجم الفريق إلى صفوف مالاتيا سبور التركي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة بداية من فترة الانتقالات الحالية.

ووفقًا لما نشره الموقع الرسمي للأهلي، فإن بواليا سينتقل إلى مالاتيا سبور حتى نهاية الموسم الجاري، مع أحقية الفريق التركي في شراءه نهائيًا بداية من الموسم المقبل.

وأوضح النادي الأهلي أن أمير توفيق مدير التعاقدات قام بإنهاء كافة الإجراءات المالية والإدارية بعد حصوله على الموافقات من محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء.

وسينتقل بواليا للعب في مالاتيا سبور الذي يضم بين صفوفه المصري كريم حافظ الظهير الأيسر للفريق.

الجدير بالذكر أن الأهلي كان قد تعاقد مع بواليا قادمًا من الجونة، إلا أنه فضل رحيله خلال الفترة الحالية لفتح المجال أمام قيد الوافدين حديثًا بيرسي تاو ولويس ميكيسوني.