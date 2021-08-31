مصدر لمصراوي: المقاولون وسموحة يطلبان استعارة أحمد سيد غريب من الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

أكد مصدر بالنادي الأهلي، أن ناديا المقاولون العرب وسموحة، طلبا استعارة أحمد سيد غريب لاعب فريق الشباب بالقلعة الحمراء، والذي تواجد في قائمة الفريق الأول الإفريقية.

وكان الأهلي أعلن عن قائمته الإفريقية للموسم الجديد والتي شهدت تواجد 33 لاعباً من بينهم أحمد سيد غريب.

وقال مصدر بالنادي الأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي: "المقاولون وسموحة طلبا استعارة أحمد سيد غريب بشكل رسمي من الأهلي".

وأشار المصدر -الذي رفض ذكر اسمه- إلى أن اللاعب يمتلك عروضاً من نادي هولندي وأخر تشيكي.

واختتم المصدر تصريحاته: "لجنة التخطيط لقطاع الكرة بالنادي تنتظر رأي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق،سواء بموافقة أو رفض العروض المقدمة للاعب الشاب".