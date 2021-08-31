كريم فؤاد يكشف كواليس توقيعه للأهلي.. والمركز الذي يفضله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

كشف كريم فؤاد المنضم حديثاً لصفوف النادي الأهلي، كواليس توقيعه للقلعة الحمراء، مشيراً الى أنه يشجع المارد الأحمر منذ الصغر.

ونجح الأهلي في التعاقد مؤخراً مع كريم فؤاد من صفوف نادي نجوم المستقبل، بعد نهاية إعارته لصفوف نادي إنبي.

وقال كريم فؤاد في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي "شرف كبير لي أن أكون لاعبا في الأهلي الذي أشجعه منذ الصغر، وكانت سعادتي لا توصف عندما دخلت غرفة ملابس الفريق لأول مرة".

وأكمل "بدأت المفاوضات معي منذ فترة بعد مكاملة من أمير توفيق، ولم أتردد في الموافقة على عرض الأهلي، هو النادي الأفضل في إفريقيا والذي أحلم باللعب في صفوفه منذ سنوات طويلة، لذلك وقعت فورا على بياض".

واستمر " كان لدي العديد من العروض، وبعضها كان بمقابل مالي كبير، لكن اللعب للأهلي لا يمكن أن يقارن بأي شيء آخر لذلك وقعت على عقود اللعب للأهلي فورا؛ حتى أحقق حلمي وحلم عائلتي كلها".

وتابع "تربيت في عائلة تعشق النادي بالوراثة جيلا بعد جيل، ولا يمكن وصف السعادة التي غمرتنا جميعا بعد وصول عرض الأهلي الذي كان خياري الأول من البداية، وهو ما جعلني لا أقبل مناقشة أي عروض أخرى".

وأضاف "أجيد اللعب في أكثر من مركز سواء كظهير أيمن أو ظهير أيسر، أو هاف رايت أو هاف ليفت، ولكن مركزي المفضل هو الظهير الأيمن ثم الظهير الأيسر، ولا يوجد لدي مشكلة في توظيفي بأي مكان في الملعب وفقا لوجهة نظر الجهاز الفني".

وكشف "أعلم جيدًا حجم الضغوط التي يفرضها اللعب لنادٍ كبير بحجم نادي القرن، وأعرف أن المنافسة ستكون صعبة للغاية، خاصة أن التواجد وسط هذه الكوكبة من اللاعبين يحتاج إلى الكثير من الجهد، والمنافسة بين اللاعبين أمر إيجابي للغاية، وتسهم في ارتفاع مستوى الجميع، وهو ما يخدم الفريق".

وشدد "أنا سعيد للغاية بتواجدي في فريق يضم أسماء كبيرة من النجوم، وبالتأكيد سأستفيد كثيرا من اللعب معهم، لست غريبًا على لاعبي الأهلي، وأرتبط بعلاقات صداقة مع العديد منهم مثل محمد شريف ومصطفى شوبير وأكرم ، وأتوقع أن يساعدني ذلك على الانسجام والتأقلم بشكل أسرع".

واختتم تصريحاته قائلاً "تمنيت اللعب إلى جانب محمد أبوتريكة الذي أعشقه بشدة".