كريم فؤاد يكشف كواليس توقيعه للأهلي.. والمركز الذي يفضله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
كشف كريم فؤاد المنضم حديثاً لصفوف النادي الأهلي، كواليس توقيعه للقلعة الحمراء، مشيراً الى أنه يشجع المارد الأحمر منذ الصغر.
ونجح الأهلي في التعاقد مؤخراً مع كريم فؤاد من صفوف نادي نجوم المستقبل، بعد نهاية إعارته لصفوف نادي إنبي.
وقال كريم فؤاد في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي "شرف كبير لي أن أكون لاعبا في الأهلي الذي أشجعه منذ الصغر، وكانت سعادتي لا توصف عندما دخلت غرفة ملابس الفريق لأول مرة".
وأكمل "بدأت المفاوضات معي منذ فترة بعد مكاملة من أمير توفيق، ولم أتردد في الموافقة على عرض الأهلي، هو النادي الأفضل في إفريقيا والذي أحلم باللعب في صفوفه منذ سنوات طويلة، لذلك وقعت فورا على بياض".
واستمر " كان لدي العديد من العروض، وبعضها كان بمقابل مالي كبير، لكن اللعب للأهلي لا يمكن أن يقارن بأي شيء آخر لذلك وقعت على عقود اللعب للأهلي فورا؛ حتى أحقق حلمي وحلم عائلتي كلها".
وتابع "تربيت في عائلة تعشق النادي بالوراثة جيلا بعد جيل، ولا يمكن وصف السعادة التي غمرتنا جميعا بعد وصول عرض الأهلي الذي كان خياري الأول من البداية، وهو ما جعلني لا أقبل مناقشة أي عروض أخرى".
وأضاف "أجيد اللعب في أكثر من مركز سواء كظهير أيمن أو ظهير أيسر، أو هاف رايت أو هاف ليفت، ولكن مركزي المفضل هو الظهير الأيمن ثم الظهير الأيسر، ولا يوجد لدي مشكلة في توظيفي بأي مكان في الملعب وفقا لوجهة نظر الجهاز الفني".
وكشف "أعلم جيدًا حجم الضغوط التي يفرضها اللعب لنادٍ كبير بحجم نادي القرن، وأعرف أن المنافسة ستكون صعبة للغاية، خاصة أن التواجد وسط هذه الكوكبة من اللاعبين يحتاج إلى الكثير من الجهد، والمنافسة بين اللاعبين أمر إيجابي للغاية، وتسهم في ارتفاع مستوى الجميع، وهو ما يخدم الفريق".
وشدد "أنا سعيد للغاية بتواجدي في فريق يضم أسماء كبيرة من النجوم، وبالتأكيد سأستفيد كثيرا من اللعب معهم، لست غريبًا على لاعبي الأهلي، وأرتبط بعلاقات صداقة مع العديد منهم مثل محمد شريف ومصطفى شوبير وأكرم ، وأتوقع أن يساعدني ذلك على الانسجام والتأقلم بشكل أسرع".
واختتم تصريحاته قائلاً "تمنيت اللعب إلى جانب محمد أبوتريكة الذي أعشقه بشدة".