مصدر لمصراوي: رحيل مساعد موسيماني ومحلل الأداء بالأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالحكيم طه

استقر الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، على رحيل مساعده كيفن جونسون المدرب العام، ومحلل الأداء يوشا فالدويا.

وأوضح مصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن موسيماني يدرس حاليا اختيار معاون له، خلال فترة تواجده بجنوب أفريقيا لقضاء فترة الراحة عقب نهاية الموسم.

وأشار المصدر إلى تخلف الثنائي جونسون ويوشا، عن السفر مع موسيماني إلى جنوب أفريقيا، يوم السبت الماضي، لجمع متعلقاتهم، قبل سفرهما إلى بلادهما مساء الإثنين، وهو ما أكد عدم عودتهما.

ويعود موسيماني في الأول من سبتمبر لوضع خطة الفريق استعدادا للموسم الجديد.

وأبرم الأهلي 4 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وهم بيرسي تاو، وميكيسوني، وحسام حسن، وكريم فؤاد.