تعرف على موعد مباراة مصر وانجولا والقنوات الناقلة لها في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا، في افتتاح المرحلة الثانية، والمقرر إقامتها على ستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

كانت قرعة تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا في مرحلتها الثانية قد أسفرت عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السادسة مع منتخبات أنجولا والجابون وليبيا.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة “حسام البدري” قائمة اللاعبين النهائية استعدادًا لمواجهتي انجولا والجابون في منافسات الجولتين الأولى والثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وشملت قائمة منتخب مصر ٢٧ لاعبا من بينهم “محمد صلاح” “ومحمد النني” المحترفين في انجلترا تحسبا لنجاح مساعي ضمهما في ظل الإجراءات الاحترازية المفروضة في انجلترا.

وجاءت قايمة منتخب مصر كالآتي: محمد الشناوي والهانى سليمان ومحمد أبوجبل وأكرم توفيق وباهر المحمدي وعمر جابر وأيمن أشرف ومحمد عبدالشافي وأحمد أبو الفتوح وأحمد حجازي ومحمود حمدي الونش وعلي جبر وطارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وأحمد سيد زيزو ومصطفي فتحي ورمضان صبحي وصلاح محسن ومحمد شريف ومصطفي محمد وأحمد حسن كوكا وعبدالله السعيد ومحمد مجدي قفشة ومحمد صلاح ومحمد النني .

وضم حسام البدري 9 لاعبين من الأهلي لقائمة منتخب مصر و6 لاعبين من الزمالك وضم البدرى من بيراميدز 4 لاعبين هم على جبر وعمر جابر وعبدالله السعيد ورمضان صبحي ومن سموحة اثنين لاعبين وهم مصطفى فتحى والهانى سليمان ومن الإسماعيلى باهر المحمدى إلى جانب اللاعبين المحترفين.

ما هو موعد مباراة مصر وانجولا في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة؟

يحين موعد مباراة مصر وانجولا في تصفيات كأس العالم 2022 يوم الاربعاء 1 سبتمر 2021، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينتش، بإدارة من الحكم المالي “بوبو تراوري”.

وينقل بث مباشر مباراة مصر وانجولا في تصفيات كأس العالم 2022 على قناة أون تايم سبورت، بالأضافة الى قناة سبورت تي في 5 البرتغالية، كما تنقل عبر قناة الفيفا الرسمية على يوتيوب.

تعتبر مواجهة مصر وانجولا القادمة السادسة في تاريخ المواجهات المباشرة بين المنتخبين، حيث استطاع منتخب الفراعنة ان يحقق الفوز في 3 مباريات، وكان التعادل حاضراً في مبارتين.

ويعود آخر لقاء جمع بين المنتخبين الى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2008، وفاز وقتها المنتخب المصري بهدفين مقابل هدف، سجل للفراعنة حسني عبد ربه وعمرو ذكي، بينما سجل هدف انجولا مانوتشو.